Victoria Nuland demisionează. Cine va prelua funcția de subsecretar de Stat al SUA

Victoria Nuland, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice, se va retrage din activitate, după trei decenii și jumătate în serviciul public din Statele Unite, anunță secretarul de Stat Antony Blinken.

Victoria Nuland, al treilea diplomat american ca rang și ținta frecventă a criticilor pentru opiniile sale belicoase față de Rusia și acțiunile acesteia în Ucraina, își va părăsi postul în această lună, a anunțat marți Departamentul de Stat al SUA.

„Victoria Nuland m-a anunțat că intenționează să se retragă în următoarele săptămâni din funcția de subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice, un rol în care a personificat angajamentul președintelui Biden de a repune diplomația în centrul politicii noastre externe și de a revitaliza rolul de lider al Americii într-o perioadă crucială pentru națiunea noastră și pentru întreaga lume”, anunță Antony Blinken.

WINNING: Victoria Nuland has resigned. This woman has so much Ukrainian blood on her hands it is unimaginable. pic.twitter.com/waqq83lcsV

