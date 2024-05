Justitie Victoraș Micula a scăpat de închisoare. Va fi obligat să muncească la o mănăstire







Victoraș Micula a scăpat de închisoare. Magistrații din Oradea au comutat sentința inițială, doi ani de închisoare cu executare, înr-o sentință cu suspendare. În cauza respectivă, tânărul milionar a fost acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Victoraș Micula scapă de închisoare

Victoraș Micula a fost acuzat că a tras cu o armă de foc, de pe un pod din Oradea în timp ce rula cu mare viteză într-un bolid de lux. Fapta s-ar fi produs în 2019, moment la care controversatul om de afaceri ar fi fost implicat într-o cursă de mașini, iar în dreptul unui pod din Oradea tras mai multe focuri.

Fapta tânărului Victoraș Micula a fost filmată și ulterior publicată pe rețelele de socializare. Imaginile au fost vizionate și de procurori. Doi ani mai târziu, Micula Jr. a fost trimis în judecată pentru încălcarea legii privind regimul armelor și munițiilor.

Autodenunț pe rețelele de socializare

În postările de pe rețelele de socializare, devenite între timp probe la dosar, Victoraș Micula afirmă ca arma respectivă este reală, însă muniția este neletală. Milionarul a fost judecat pentru 18 infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor la care s-au mai adăugat alte 13 infracțiuni pentru instigare la fals și înscrisuri sub semnătură privată.

În iarna acestui an, Tribunalul Oradea a decis condamnarea milionarului Victoraș Micula la doi ani de închisoare cu executare. Încă o jumătate de an și faptele s-ar fi prescris în vara acestui an.

Imediat după sentința din februarie, apărarea controversatului afacerist a atacat sentința emis de magistrații de la Judecătoria Oradea. La apel, judecătorii au decis comutarea măsurii privării de libertate în un an și trei luni de închisoare cu suspendare.

Victoraș Micula va plăti cheltuielile de judecată în valoare de 65.000 de lei

De asemnea, afaceristul este obligat să presteze 90 de zile în folosul comunității. Micula are de ales între Primăria Oradea sau Mănăstirea Sfintei Cruci. De asemenea, armele și muniția descoperită la perchezițiile din casa afaceristului au fost confiscate.

Mai mult Victoraș Micula este obligat la plata cheltuielilor de judecată care se ridică la 65.000 de lei. Sergiu Gabriel Hava, Cristian Matei și Vasile Iulian Manea, inculpați în același dosar, au scăpat de pedepse ca urmare a prescripției.