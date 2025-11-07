Victor Ponta: Cei care au lansat Corupția Ucide sunt acum la putere

Fostul prim-ministru Victor Ponta a comentat recentele dosare de corupție care au atras atenția opiniei publice, făcând o paralelă cu evenimentele petrecute în urmă cu un deceniu, în perioada sloganului „Corupția Ucide”. „Se împlinesc zece ani de la lansarea butadei Corupția Ucide. Cei care au lansat-o sunt acum la putere. Acum, corupția nu mai ucide”, a declarat fostul premier la România TV.

Invitat în emisiunea „Cutia Neagră”, Ponta a apreciat că situațiile apărute în ultimele zile dau impresia că ar exista „două jumătăți de măsură” în tratarea cazurilor de corupție față de perioada de acum zece ani.

„Se împlinesc zece ani de la lansarea butadei ‘Corupția Ucide’. Cei care au lansat-o sunt acum la putere. Acum, corupția nu mai ucide. La explozia din Rahova, n-a mai fost corupție…”, a spus el, dorind să precizeze că nu formulează acuzații directe, dar observă grija de a proteja imaginea actualului premier.

Totodată, Ponta a afirmat că nu își dorește ca cei aflați acum la conducere să treacă prin situațiile dificile din 2015.

„Nu știau cum să-l ‘spele’, să-l ‘șteargă’ (pe Bolojan – n.r.). Dacă era premier de la PSD, vă dați seama ce proteste erau în Piața Victoriei? Ce ni s-a întâmplat nouă nu vreau să li se întâmple și lor… Eu nu vreau să se întâmple în 2025 ce s-a întâmplat în 2015”, a precizat fostul premier.

În opinia sa, România a fost condusă în ultimii ani „pe un munte de propagandă mincinoasă”, iar reacțiile publice diferă în funcție de cine se află la putere. „2015 a fost o perioadă foarte rea pentru România. Eu acum sunt doar spectator, dar e mai bine (pentru cei aflați la putere – n.r.) să vorbești despre subiectele astea (dosare de corupție – n.r.) decât despre inflație, scăderea consumului…”, a adăugat Ponta.

Declarațiile fostului premier vin pe fondul tragediei din Rahova, în care trei persoane au murit, și al deschiderii a două dosare de corupție: unul privind afaceristul Fănel Bogos, care ar fi încercat să influențeze conducerea DSVSA Vaslui după o întâlnire cu Ilie Bolojan, și un altul în care fostul senator Marius Isăilă este acuzat de procurorii DNA că i-ar fi promis, indirect, ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, un milion de euro pentru facilitarea unui contract între Romtehnica și o companie privată.