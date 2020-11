Victor Ponta acuză guvernul Orban pentru gestionarea dezastruoasă a pandemiei de coronavirus şi pentru măsura de a închide şcolile.

Victor Ponta: „Guvernul te vrea prost, ca sa nu intrebi cum am ajuns la 10.000 de teste in plina pandemie. Cum am ajuns sa mergi la spital sa te insanatosesti si sa arzi de viu? Cum am ajuns sa ne uitam la copii cum, in loc sa faca scoala, stau pe tableta sau telefon, daca au? Da, guvernul ne vrea prosti.

Cred ca toti parintii sunt in situatia mea. Pentru copii e un dezastru sa-i tinem acasa, in loc sa isi vada colegii, profesorii. Pentru profesori este rau, nu cred ca mai pot sta mult timp cu ochii in laptop sa se uite la niste copii care oricum au invatat cum sa-si puna o poza sa nu fie controlati. Am vazut ca si in Belgia, cea mai lovita tara, copiii merg la scoala. De ce doar noi nu-i lasam? Cred ca e o mare greseala”, a declarat fostul premier.

Am ajuns la furie de la prosteala asta. Eu de ce sunt de vină, că nu mai sunt de 5 ani în nici o funcție

Știți pentru ce ar fi trebuit să-și dea demisia Nelu Tătaru? Pentru că azi am aflat că, în județul Vaslui, în care fratele domniei sale este șef la ISU și în care a fost director de spital, nici un spital nu are aviz ISU. Și Nicu Tătaru trebuia să-i zică: Băi, frate, hai să vedem cum facem să rezolvăm această situație.