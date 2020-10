Potrivit lui Victor Ponta se anunță proteste împotriva restricţiilor de la pelerinajul la moaştele Sfântului Dumitru.

Fostul premier susține că este o conspirație împotriva românilor

Victor Ponta acuză o conspiraţie pentru eliminarea identităţii naţionale româneşti şi afirmă că, aşa cum românii sunt îndemnaţi să meargă la vot, ar trebui să fie liberi să-şi manifeste şi credinţa.

„Nici nu trebuie opriti (n.r. românii care se îndreaptă spre Bucureşti). Sunt alaturi de toti cei care considera ca, in conditii de pandemie, respectand conditiile impuse de medici, putem sa nu uitam ca suntem romani, avem o identitate. Asta se doreste, sa uitam ca suntem romani, sa nu mai avem religie, scoala, identitate. Nu putem sa facem alegeri, dar sa nu avem voie sa ne sarbatorim sfintii.

Eu cred ca e un semnal pe care ar trebui sa-l auzim. Eu cred ca trebuie toti sa protejam Romania, chiar in conditii de pandemie. Restrictiile sunt aberante. De ce eu, daca am buletin de Bucuresti am voie, iar cei de Arges sau Ilfov nu au voie? Bucurestiul nu e un oras inchis, deocamdat”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta spune că este un „asalt asupra tradițiilor românești”

Fostul premier consideră că așa cum românii sunt chemați la vot, tot așa ar trebui să fie lăsați să aibă propria credință.

„Simt, ca orice roman, ca este un asalt asupra traditiilor romanesti si economiei romanesti, asupra a ceea ce ne tine de atata timp impreuna. Mi-as da buletinul meu de Bucuresti unui credincios venit de departe si nu poate sa ajunga la racla, desi nu stiu daca am voie.

Atata timp cat primul ministru si presedintele ne spun ca putem sa organizam alegeri cu 18 milioane de oameni, nu ne pot spune ca nu putem sa ne sarbatorim sfintii.

Am inteles ca nu s-au facut manifestarile clasice de Ziua Armatei, dar nu trebuie sa uitam de militari, de veterani, de rezervisti.”, a declarat Victor Ponta.