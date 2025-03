Politica Victor Ponta a înfruntat sosurile picante și a explicat de ce a pierdut alegerile din 2014 în fața lui Iohannis







Victor Ponta a surprins publicul cu revelații inedite în timpul testului sosurilor picante, într-o emisiune la ProTV. Fostul premier a povestit despre prima sa întâlnire cu Traian Băsescu, oferind detalii necunoscute până acum despre conversația lor.

Victor Ponta: Iohannis era mai frumos decât mine

Pe 25 februarie, în emisiunea „La Măruță”, Victor Ponta a vorbit deschis, pentru a evita speculațiile. În această săptămână, de la ora 15:00, cinci politicieni care candidează pentru Cotroceni vor fi supuși unui test cu sosuri picante.

Provocarea are reguli simple, dar poate crea momente… stânjenitoare pentru participanți. Aceștia vor citi întrebarea în gând, vor răspunde cu voce tare și vor decide dacă doresc să dezvăluie întrebarea sau să guste din sosurile picante.

Răspunsurile pe care întreaga țară așteaptă cu nerăbdare vor fi dezvăluite săptămâna aceasta „La Măruță”. Victor Ponta a fost invitatul lui Cătălin Măruță iar una dintre primele întrebări la care a răspuns a fost: „Spuneți două motive pentru care credeți că Iohannis a fost o opțiune mai bună decât dumenavoastră la alegerile din 2014”.

Motivele pe care le-a menționat au fost: „În 2014, era, în primul rând, mult mai frumos decât mine și, în al doilea rând, era mult mai rapid decât mine”

Pe cine ar susține fostul premier dacă nu ar fi candidat la președinție

Atunci când a fost întrebat: „Dacă n-ați candida la președinție, pe care dintre contracandidați ați pune ștampila?”, Victor Ponta a răspuns: „Pe Funeriu. Mi-e simpatic, cu cât mă critică mai tare, cu atât mi-e mai drag.

În plus, totuși, are ceva experiență, care e importantă. Are experiență de ministru, are experiență de viață, cred că suntem oarecum de aceeași vârstă”.

Prima întâlnire dintre Ponta și Băsescu

Victor Ponta a relatat cum a avut loc prima sa întâlnire cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu mulți ani în urmă, în cadrul unei emisiuni de dezbateri politice.

„Ne-am întâlnit la machiaj și mi-a zis «Ce băiat deștept ești! Ce îmi place! Ești însurat? Am fete, dacă vrei să-mi fii ginere!» M-am îndrăgostit de el la machiaj. Am zis «Domne, un om extraordinar!»”

Părerea fostului premier s-a schimbat însă, nu după mult timp, pentru că în timpul dezbaterii fostul președinte al României l-a atacat constant.

O altă provocare a fost să numească „două defecte care au contribuit la decizia de a divorța, dar care v-ar afecta și în poziția de președinte”.

Victor Ponta a răspuns: „Am mereu nevoie de noi provocări și asta, într-adevăr, e un defect. (…) Și al doilea defect pe care îl am, îmi place să petrec prea mult timp cu oameni cu care, de fapt, nu îmi aduc nimic bun”.