Cât de bogat este Victor Pițurcă. Anii în care a câștigat cel mai bine

Victor Pițurcă, în vârstă de 67 de ani, a rămas fără echipă de antrenat timp de aproape patru ani. Ultima sa experiență pe bancă a fost în sezonul 2019-2020, când a fost antrenorul Universității Craiova.

Victor Pițurcă se plânge că trebuie să întrețină 20 de persoane

Fostul atacant afirmă că cei doi ani pe care i-a petrecut în Arabia Saudită la echipa Al Ittihad au reprezentat de departe perioada cu cele mai mari câștiguri financiare din cariera sa.

Fost selecționer al echipei naționale a României în trei rânduri (1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014), Pițurcă a avut câștiguri peste medie pe parcursul carierei sale ca antrenor.

Cu toate acestea, el susține că nu a reușit să strângă o avere semnificativă. Mai ales având în vedere că trebuie să susțină financiar o familie numeroasă, fiind principala sursă de venit în acest sens.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită.

Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar… Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat Piţurcă.

În urma declarațiilor făcute de Pițurcă, Dumitru Dragomir a subliniat că în ciuda modestiei sale publice, este de fapt un multimilionar. Acest lucru se datorează afacerilor sale de succes, care valorează zeci de milioane de euro.

Un exemplu notabil este deținerea a două blocuri situate în proximitatea hotelului Marriot. O avere dobândită în mare parte prin intermediul ginerelui său, un om cu un caracter caritabil remarcabil.

Detalii de acest tip sunt mai puțin cunoscute de către fanii lui Pițurcă, având în vedere că fostul selecționer este cunoscut pentru discreția sa.

Câți bani a primit pentru funcția de analist TV

Deși nu a mai ocupat postul de antrenor din 2020, Victor Pițurcă și-a suplimentat veniturile în calitate de analist TV. Un moment notabil din cariera sa de comentator a fost contractul semnat cu ProTV pentru acoperirea Campionatului European de Fotbal din 2020, care a avut loc în vara lui 2021.

În cadrul acestei colaborări, Piți a analizat prestațiile echipelor de top din Europa și a beneficiat de un venit de aproximativ 25.000 de euro pentru serviciile sale.