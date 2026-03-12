Victor Ciutacu, despre situația fiicei lui Victor Ponta: USR a rostogolit, fără să clipească, aceleași minciuni

Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat recentele scandaluri din politica românească, concentrându-se asupra activității și reacțiilor reprezentanților USR. „Useriștii sunt ca gândacii de bucătărie. Ai aprins lumina, apare roiul. Și nu mai scapi de ei indiferent cu ce ai da prin incintă”, a spus acesta, la un România TV.

Jurnalistul a afirmat că reacțiile membrilor USR apar rapid atunci când sunt criticați sau când apar controverse în spațiul public.

„Useriștii sunt ca gândacii de bucătărie. Ai aprins lumina, apare roiul. Și nu mai scapi de ei indiferent cu ce ai da prin incintă. Te înfigi un pic mai tare în ei, o taie prin toate colțurile. După care se unesc în dispozitiv și contraatacă în haită. Ei și toată pletora aia propagandistică pe care au puit-o și pe care o întrețin financiar și logistic. O demonstrează zi de zi într-o guvernare pe care au preluat-o pe persoane fizice și din care anunță că nu mai ies nici dacă torni apă fiartă pe ei”, a spus acesta, la România TV.

Victor Ciutacu a făcut referire și la un episod recent care o implică pe Oana Țoiu și pe fostul premier Victor Ponta. Jurnalistul a descris situația drept un exemplu al modului în care, în opinia sa, membrii partidului reacționează atunci când unul dintre colegi se află în centrul unui scandal.

„Cazul uriașului scandal declanșat de umorile Oanei Țoiu, care a simțit ea nevoia de a-l pedepsi pe Victor Ponta prin fiica minoră pe care i-a umilit-o în Dubai la vreme de război, e emblematic. Odată rostogolit bulgărele, și-au scos de prin cotloane obraznicii agresivi, i-au băgat la înaintare și au mistificat cu un apetit înspăimântător și o lipsă de rușine fără margini”, a spus acesta.

El a adăugat: „Au rostogolit, fără să clipească, cu liniuță de la capăt, aceleași minciuni. Au lansat, după aceeași rețetă, acuzații fantasmagorice în serie. Totul, să-și scoată colega din beleaua în care s-a băgat singură. Așa tupeu agresiv n-am văzut nici la băsiști în vremurile lor de glorie. Zici că-s clonați. E ceva de vise rele. Au și o doză de inconștiență compulsivă, vecină cu diagnosticele neurologice”.

Jurnalistul a susținut că „la prima vedere, par oameni relativ normali, se comportă firesc și, când le vine semnalul, intră-n roșu”.

„Li se bulbucă ochii-n cap, se aricesc, încep să peroreze în buclă aceleași ticăloșii. Stai lângă ei și te întrebi dacă nu cumva au centuri cu explozibil pe ei și urmează să se autodetoneze. După ce se termină confruntarea, mai ales dacă simt că se și înclină balanța în favoarea lor, redevin cetățenii obișnuiți care dau binețe pe stradă”, a spus acesta.

Victor Ciutacu a declarat că, în mod normal, aceștia ar fi fost izolați. „Marea problemă e că li se și permite. Într-o societate normală, ar fi fost izolați. S-ar fi uitat lumea la ei ca la exemplarele rare, și-ar fi făcut cruce și i-ar fi evitat. Ar fi fost un soi de partid al piraților sau de prieteni ai elefanților. La noi sunt cultivați. Li se oferă expunere și li se dă importanță. Și după aia ne mirăm că au ajuns să călărească o țară întreagă”, a afirmat acesta.