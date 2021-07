Viceprimarul orașului Bălți, Nicolai Grigorișin, a fost surprins de proprietarul bazei „Automobilist” de pe o plajă din Zatoka, în timp ce era implicat într-un conflict și s-a luat la bătaie cu câțiva bărbați. Demnitarul însă, neagă afirmațiile, potrivit presei locale, și susține că nu a încercat decât să-i despartă pe cei care erau implicați în dispută.

Nicolai Grigorișin, surprins într-un conflict de pe o plajă din Ucraina

În weekendul ce tocmai a trecut, viceprimarul Nicolai Grigorișin se afla pe o plajă din Zatoka, Ucraina. Acesta a fost surprins de către proprietarul unei baze care a fost curățată de alge, în timp ce se afla în conflict cu alți indivizi.

Disputa ar fi pornit de la faptul că baza „Automobilist” a fost curățată de alge, însă un tractor le-ar fi împrăștiat de-a lungul plajei. Nemulțumiți, turiștii au început să schimbe replici, iar o parte dintre ei s-au încăierat la bătaie.

Martorii aflați la locul incidentului au solicitat autorităților să intervină pe plajă.

Un videoclip postat pe 24 iulie pe pagina de Facebook „Odessa, așa cum este ea” îl surprinde pe viceprimar în mijlocul bătăușilor.



Nicolai Grigorișin neagă acuzațiile

Viceprimarul Nicolai Grigorișin a fost și el surprins în dispută, însă demnitarul neagă faptul că ar fi inițiat vreun conflict. El susține că doar a încercat să relaxeze spiritele.

„Ei nu au arătat asta, dar noi am scos 30 de tone de alge. Autoritățile locale nu întreprind nimic, iar oamenii se înecau în ele. Am chemat echipament și am început să le scoatem. Niște oameni în stare de ebrietate din baza vecină s-au agățat de angajatori, pentru că nu le plăcea mirosul acestor alge.

Eu m-am implicat, astfel încât conflictul să nu degenereze. Pe de o parte erau cetățeni moldoveni, pe altă parte ucraineni. Am rezolvat totul, după care a intervenit și poliția.

Cei care au inițiat totul au fost escortați undeva. Ce s-a întâmplat cu ei mai departe, nu știu. Această plajă este comună, este pur și simplu separată de pietre. Cel mai important – totul este pe teritoriul meu. Se pare că am scos algele de pe pământul nostru și le-am depozitat pe pietre, care au rămas la suprafața apei. Și am dus 30 de tone de alge la depozitul de deșeuri de la MAZ. Totul a fost în aceeași zi. Da, atunci când colectați alge, există inconveniențe, mirosuri.

Am făcut-o pentru oameni, toată lumea de aici îmi spune mulțumesc, începând cu autoritățile locale și terminând cu oamenii obișnuiți. Și aici sunt oameni beți. Ce le spui? Tocmai m-am despărțit”, a declarat Grigorișin, potrivit sursei citate.