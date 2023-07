Vica Blochina, falită după Survivor. Pe ce a tocat banii starleta

Vica Blochina a intrat fără complexe în competiția Survivor, ba chiar a crezut o să reziste până aproape de final. După o lună însă, a cerut să fie eliminată. Motivul este că nu a reușit să se adapteze condițiilor dure din junglă, ceea ce a făcut-o să își roage colegii să o propună spre eliminare.

„M-am dus pentru «cașcavălete» la Survivor”

Chiar înainte să ajungă în Dominicană, Vica Blochina a recuoscut că a făcut parte din proiectul de la Pro TV doar pentru onorariul mare. Se pare că fosta balerină ar fi încasat câte 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Așadar, vedeta s-a întors cu mulți bani, însă s-au dus repede. Vica Blochina admite că îi place să cheltuiască mult.

„Eu m-am dus pentru bani. M-am dus pentru «cașcavălete» la Survivor, ca să fie clară treaba! Toți banii i-am luat! Din bani, dacă i-am cheltuit? Nici nu mai sunt, eu cheltui tot! Eu respir și cheltui!”, a declarat Vica Blochina.

Și-a micșorat stomacul

În luna petrecută în jungla dominicană, Vica Blochina a slăbit destul de mult. S-a întors în țară cu 7 kilograme în minus. Însă, revenită în țară, blonda s-a refugiat în mâncare, kilogramele pierdute revenind pe trupul ei, ba au apărat și unele noi.

Disperată, vedeta a decis să apeleze la o intervenție de micșorare a stomacului. Operația a fost un real succes, ea începând să piardă din kilogramele în exces. În total își dorește să dea jos 15 kilograme.

„Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme. Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască.

Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea. Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a declarat recent Vica Blochina, potrivit click.ro.