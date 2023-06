Cât a slăbit Vica Blochina după operația de micșorare a stomacului. S-a schimbat radical. Foto

În urmă cu câteva săptămâni, Vica Blochina și-a făcut operație de micșorare a stomacului și a slăbit considerabil. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a cerut ajutorul medicilor, după e s-a îngrășat considerabil la Survivor România.

Vica Blochina a slăbit 6 kilograme chiar din prima săptămână de după ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului, dar încă nu este mulțumită. „M-am cântărit doar prima săptămână după operație și aveam -6 kilograme. Nu este o operație grea, deci recomand oricui, deoarece nu doare absolut deloc, nu ai semne, pentru că se lucrează prin buric, nu te doare. Este frustrant în prima săptămână, pentru că trebuie să stai doar pe lichide. După această intervenție înveți să mănânci de la 0. (…). Acum sunt foarte bine! Când am vorbit cu doctorul zici că mi s-a schimbat viața! Pentru mine a contat foarte mult să slăbesc și să fiu fericită.

Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme. Nu este o operație grea, este destul de ușoară. Dacă slăbesc acum 15 kilograme, nu se lasă nici pielea. E tocmai bine.”, a mai spus Vica Blochina.

Vica Blochina nu poate renunța la alcool

După operație, Vica Blochina a primit și câteva restricții. Vedeta a povestit că nu are voie să bea alcool și această regulă o supără foarte tare. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a spus de mai multe ori că îi place tequila și că nu poate refuza un păhărel.

„În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți! Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc. Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, a mai mărturisit Vica Blochina pentru Libertatea.