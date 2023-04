Vica Blochina și-a făcut socotelile. Câte salarii minime i-ar trebui pe lună

Vica Blochina este una dintre cele mai controversate femei din showbiz-ul românesc. Fosta balerină a devenit cunoscută datorită relației pe care a avut-o cu Victor Pițurcă, cel cu care are și un băiat. Ulterior, Blochina a apărut în tot mai multe emisiuni de televiziuni, iar în urma participării sale a primit diverse sume de bani. Ultima emisiuni la care fosta balerină a luat parte este „Survivor România”, unde a fost destul de apreciată de telespectatori.

Mai mult decât atât, pe lângă banii pe care îi are în urma participării la diferite emisiuni, Vica Blochina are și diverse afaceri. „Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea”, a declarat Vica Blochina.

Cât a ajuns să câștige Vica Blochina