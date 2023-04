Vica Blochina a dezvăluit de ce nu mai vrea să fie prietenă cu Oana Roman. Cele două nu-și mai vorbesc de luni bune

Vica Blochina a vorbit despre relația de prietenie dintre ea și Oana Roman. Deși nu a existat o ceartă între cele două, relația dintre ele s-a răcit în timp, iar acum nu își mai vorbesc. Fosta balerină susține că nu își mai dorește să reia legătura cu fiica lui Petre Roman pentru că aceasta din urmă doar a folosit-o.

A trecut ceva timp de când Vica Blochina și Oana Roman nu și-au mai vorbit. Au fost bune prietene, însă acum nu mai există cale de împăcare între ele. Fosta balerină o acuză pe fiica lui Petre Roman că a fost doar pe interes în această relație și a profitat de bunătatea ei. Tocmai din acest motiv nu o mai dorește în cercul ei de prieteni.

„Nu vreau să mai fiu prietenă cu Oana Roman niciodată. Nu am niciun resentiment față de ea, dar mie prieteniile pe interes nu-mi plac. Sunt destul de multe persoane care-mi sunt cu adevărat prieteni și n-am nevoie de prieteni doar pentru a se folosi de mine și după, când se văd cu sacii în căruță, îmi dau cu șutul în fund. Și nu s-a întâmplat o singură dată, ci de mai multe ori”, a spus Vica Blochina pentru cancan.ro.

Vica Blochina are și cuvinte de laudă la adresa Oanei Roman

Fosta balerină a povestit că, în trecut, ori de câte ori Oana Roman se certa cu soțul ei, Marius Elisei, se apropia de ea. Când cei doi se împăcau, fiica lui Petre Roman o uita pe Vica Blochina. La ultima despărțire dintre soți, nu a mai existat nicio discuție între cele două foste prietene.

„Sincer, e o fată foarte deșteaptă, îmi făcea plăcere să stau cu ea de vorbă, are foarte multe calități, dar nu mi-o doresc în jurul meu ca prietenă. Nu am nevoie. Pentru că știu că și data viitoare, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, o să se folosească și după aceea, când se întoarce la Marius, cum s-a întâmplat și în trecut, nu mai are nevoie de mine. E ca și cum toate lucrurile pe care le-am făcut pentru ea i se cuvin. Nu m-a mai căutat după ultima despărțire de Marius. E fată deșteaptă, știe că nu mai avem același drum. Am făcut eforturi supraomenești pentru ea, sincer să-ți spun. Nu știu dacă cineva dintre prietenii ei a făcut ce am făcut eu pentru ea”, a mai spus Vica Blochina.