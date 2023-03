Vica Blochina a rămas fără bani în conturi. Afacerea fostei patinatoare nu a funcționat. „Am pierdut foarte multe lucruri”

Vica Blochina a trecut printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar. Ea chiar a mărturisit că afacerea pe care și-a deschis-o nu i-a mers precum și-a dorit, iar în cele din urmă a pierdut foarte mulți bani. Fosta patinatoare a realizat că nu totul se rezumă la bani, ci la capabilitatea de a-i produce din nou după ce ai rămas fără ei.

„Sunt foarte mulți care acum au și mâine nu au, dar aveau deșteptăciunea asta și inteligența și norocul să pice și să se ridice. Și eu am avut perioade foarte grele în viața mea. Chiar anul trecut am avut o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar, că nu mi-a mers business-ul cum am vrut”, a spus fosta concurentă de la „Survivor”. Vica a mărturisit că era obișnuită să aibă foarte mulți bani, dar cu ajutorul persoanelor apropiate a reușit să treacă peste aceste momente. „Am pierdut foarte multe lucruri, dar cazi, pici, te ridici și dacă ai oameni care te ajută lângă tine, cu o vorbă bună, un sfat, contează foarte mult”.

Noul proiect în care se va implica Vica Blochina

Vica și-a făcut noi planuri, după revenirea din Jungla Dominicană. Fosta patinatoarea și-a dat seama atunci când a avut, din nou, acees la social media că foarte multă lume se exprimă în mediul online, unde vorbesc despre problemele și evenimentele din viața lor. Ulterior, Vica și-a dat seama ce impact mare a avut lipsa ei din social-media asupra fanilor pe care i-a strâns de-a lungul anilor.

„Am avut o revelație, parcă m-a pleznit peste ochi, în capul meu blond, o idee. Fiecare dintre noi are publicul lui care îi așteaptă poveștile, dar care nu urmărește televizorul. Nu va vedea publicul altă Vica, ci va vedea o abordare a mea mult mai liberă și mai personală. Eu am fost întotdeauna autentică și nu am jucat niciodată un rol oriunde am fost”, a declarat Vica Blochina. Fosta patinatoare a mai adăugat că ea a fost una dintre cele mai judecate persoane din showbiz-ul românesc, dar a fost asumată în toate deciziile pe care le-a luat, potrivit Ego.ro.