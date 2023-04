Oana Roman, schimbare radicală după despărțirea de Marius Elisei: Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine

Oana Roman și-a făcut apariția la un eveniment monden într-o pereche de pantaloni extrem de mulați. După despărțirea de Marius Elisei și după scandalul pe care l-a avut cu sora ei, Catinca Roman, aceasta a slăbit enorm și a declarat că mai vrea să facă câteva schimbări.

„Mă bucur pentru tine că ai reușit să slăbești!! Și chiar arăți foarte bine, pur și simplu radiezi de fericire”, „Cât ești de frumoasă, Oana! Înflorești!”, „Se vede că ești bine și mult mai fericită singură”, „Îți stă super! Să mai abordezi așa ținute”, „Ești minunată! Felicitări pentru schimbarea de care aveai nevoie”, sunt complimentele primite de Oana Roman din partea fanilor.

Oana Roman își schimbă viața

Oana Roman a reușit să slăbească 20 de kilograme cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat, a băut multe ceaiuri, dar a făcut și multe tratamente corporale. Ea a declarat că este mândră de realizările ei, dar că nu vrea să se oprească aici.

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut”, a declarat ea.

Oana Roman a recunoscut și că va face o operație de abdominoplastie, pentru înlăturarea surplusului de piele, după ce a slăbit. Ea a declarat că a tot amânat această intervenție, dar că lucrurile se vor schimba de acum.

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie. Am amânat-o vreo 5 ani. De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și îmi este foarte greu să pun stop. Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat”, potrivit Libertatea.