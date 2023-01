Vica Blochina a dezvăluit cel mai mare secret. Ce face de două ori pe zi

Faimoasa de la Survivor a dezvăluit secretul pentru un corp de invidiat, după ce fanii ei s-au întrebat în repetate rânduri la ce trucuri apelează pentru a se menține în formă. Aceasta urmează un regim prescris de un nutriționist din Statele Unite, iar pentru că l-a respectat cum se cuvinte, rezultatele nu au întârziat să apară.

Dieta ketogenică ținută de Vica Blochina

Deși a încercat tot felul de metode de a slăbi, Vica Blochina a spus că niciuna nu a ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit, până ce a descoperit dieta ketogenică. Cu ajutorul acesteia, a reușit să slăbească cinci kilograme.

Însă, pentru a ajunge la rezultatele dorite, Vica Blochina nu mănâncă decât de două ori pe zi. Cu toate acestea, vedeta spune că nu are niciun fel de pofte.

„Am găsit un doctor în State care mi-a verificat nivelul de insulină și am descoperit că este rezistent la insulină corpul meu. Mi-a făcut un regim care am văzut că acum este la modă în toată lumea. Mi-a făcut un regim ketogenic, cu intermitent fasting (post intermitent).

Adică am vreo 20 de ore între mese. Prima mea masă este la ora 13:00 și ultima la ora 18:00. Eu tot beau alcool. Dar dacă elimini zahărul și tot ce înseamnă carbohidrați, nu mai ai pofte de niciun fel.

Nu ciugulești deloc. În momentul în care ai pus jumătate de alună în gură sau un cruton, ceva cât de mic, insulina se duce în sus, iar în momentul ăla corpul nu te lasă să slăbești”, a declarat Vica Blochina.

Ce mănâncă fosta balerină într-o zi

Concurenta de la Survivor a dezvăluit și ce alimente consumă pe timpul unei zile. Ea mănâncă alimente pline de grăsime, însă într-o cantitate mică, iar acestea sunt benefice pentru organism.

„Mănânc foarte multă grăsime, dar nu grăsime animală neapărat. De exemplu, la o masă pot mânca un somon cu avocado, un shake verde, un suc verde sau o salată verde. Nuci, fructe de pădure ai voie să mănânci și cafea ai voie să bei, dar nu te ții deloc înfometată. Am slăbit, dar eu fac și mult sport, am slăbit cinci kilograme într-o lună”, a mai spus aceasta, potrivit Cancan.