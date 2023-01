Survivor România. Scandal între „Faimoși”. Vica Blochina a aflat „cine este bârfitorul și îmbârligătorul”

Prima probă a fost lupta pentru provizii. Cu dorința de a câștiga alimente care să-i ajute în următoarele zile, concurenții rămași s-au motivat reciproc, s-au ajutat pe traseu și au oferit o luptă extrem de dură încheiată cu o nouă victorie a Faimoșilor.

Dar nu e totul, la Survivor România din 23 ianuarie au ieşit la iveală nemulțumirile „Faimoșilor”, iar cei care au avut neînțelegerile cele mai mari, din această echipă, au fost Vica și Jorge, care au venit cu acuzații destul de grave.

Neînțelegeri între Vica şi Jorge

„Faimoasa” Vica la acuzat pe Jorge că ar fi spus lucruri urâte despre ea cu scopul de a-i strica imaginea, motiv pentru care a avut o reacție pe măsură: „Eu am așteptat ca Jorge să vină să-mi ceară scuze și să-mi dea niște explicații. De ce a încercat să mă îmbârlige cu Ionuț? El e creierul”, a declarat Vica Blochina. Din discuțiile lor reiese că singurul vinovat din toate cele întâmplat până acum este doar Jorge, mai spune Vica.

Ea mai spune că a evitat „toate astea, când am ajuns aici și când el a început cu Maria…să se ia de mine…”. De asemenea, „Faimosul” nu înțelege de ce a venit blonda la el să îi spună faptul că ea a încheiat certurile sau divergențele pe care le avea cu Ionuț.

Sursa foto: tvmania.ro.

„Vica a ținut să-mi spună că ce era înainte, ea a încheiat cu Ionuț și….nu înțeleg de ce a venit să-mi spună…Ok, am înțeles că s-au certat un pic cât am fost eu la exil, acum a ținut încă o data să-mi spună că totul este ok și că trebuie să ne spunem pe față tot ce avem de spus. Asta am făcut până acum, nu m-am ascuns de nimic”, a explicat Jorge.

Vica îl acuză pe Jorge că „bagă strâmbe”

Vica Blochina a mărturisit că ea nu vrea să se certe cu Jorge, mai ales de față cu toată lumea, dar artistul nu își recunoaşte greșeala în această situație. Totuși, Vica îl acuză pe Jorge că „bagă strâmbe” și și-a dat seama „cine este bârfitorul și cine este îmbârligătorul”.

Jorge a încercat să-i explice Vicăi că el nu a bârfit pe nimeni și că dacă a avut ceva de zis, a zis, nu s-a ascuns. Ea spune că „Ionuț nu are de ce să bârfească gratuit aici, este om în toată firea. Dar dacă ar face asta este un om foarte slab”.

Mai mult, ea nu crede ceea ce îi spune Jorge, cum că Ionuț ar fi bârfit. Vica părăsește discuția cu Jorge într-un mod misterios, spunând că „se vor schimba lucrurile când vor fi voturile”. Survivor România, „nu este doar despre probe. Survivor este și despre cum ești cu jucătorii din echipă” a mai spus Vica.