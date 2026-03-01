Viaţă de magistrat în Republica Moldova. Ce a făcut judecătoarea care l-a condamnat pe fostul primar din Boldureşti după pronunţarea sentinţei. Video

Republica Moldova. Magistrata Lilia Lupaşco de la Judecătoria Chişinău, care l-a condamnat pe fostul primar de Boldureşti la şapte ani de închisoare cu cel mai lejer regim, se confruntă cu probleme grave de integritate.

Magistrata riscă să rămână fără mandat şi fără o parte din avere, după ce cu două zile înainte ca să pronunţe sentinţa de condamnare a lui Nicanor Ciochină, Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis un act prin care a constatat că aceasta deţine o avere nejustificată de peste 700.000 de lei (cca 36.000 euro) .

Totodată, Lilia Lupaşco va trebui să se confrunte în continuare cu tatăl vitreg pentru apartamentul din oraşul Călăraşi, pe care i l-a dăruit mama înante să decedeze.

Magistrata Lupaşco a ajuns de mai multe ori în atenţia presei pentru averea sa, lux şi opulenţă. Dar şi pentru diminuarea exagerată a preţurilor la bunurile declarate.

Expertul ANI a stabilit existența unei diferențe substanțiale și deținerea unei averi cu caracter nejustificat pentru perioada 1 august 2016 – 18 octombrie 2022, în valoare totală de 739 203 de lei, rezultată din discrepanța dintre averea dobândită, veniturile realizate și cheltuielile efectuate de persoana vizată de control și membrii familiei acesteia.

„În vederea confiscării averii nejustificate, cauza se va transmite instanței de judecată. După rămânerea definitivă a actului de constatare, persoanei îi va fi încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu, fiind decăzută din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, se menționează într-un comunicat al ANI.

Fotografiile descoperite de jurnaliştii de la Ziarul de Gardă despre cum arăta interiorul apartamentului de pe strada Ciocârliei , vândut în 2021, demonstrează că familia iubeşte luxul.

Imobilul, amplasat într-o zonă selectă a capitalei, în apropierea parcului Valea Morilor, a fost format prin comasarea a două apartamente. Apoi a fost vândut pentru suma de aproximativ 6,5 milioane de lei (cca 320.000 euro).

După ce a fost deconspirat apartamentul de pe strada Ciocârliei, cazul a intrat în atenţia procurorilor şi inspectorilor de integritate. Totuşi, magistrata a prevăzut că ar putea avea probleme şi s-a pregătit din timp.

Lilia Lupaşco l-a folosit pe Stepan Chitoroga, tatăl vitreg, pentru a ascunde provenienţa banilor pe care nu-i poate justifica.

Este cunoscut faptul că unul din apartamente Lilia Lupaşco l-a înregistrat pe numele mamei sale, Tamara Chitoroga. Precizăm că femeia a lucrat intendentă la şcoala profesională din Călăraşi, unde a avut un salariu modest.

Stepan Chitoroga ne-a prezentat copia unei recipise semnată de administratorul Inamstro, compania care a construit blocul de lux de pe strada Ciocârliei. Conform documentului, Chitoroga i-ar fi dat şefului de la Inamstro 100.000 de euro în contul apartamentului care urma să se construiască.

„N-am ţinut niciodată în mână atâţia bani. Şi nici nu-l cunosc şi nu l-am văzut niciodată pe omul care a semnat că eu i-am dat banii”, ne-a declarat pensionarul.

Bărbatul a fost invitat de inspectorii de integritate ca să explice de unde a luat 100.000 de mii de euro în timp ce ce veniturile declarate erau cu mult mai mici.

Totodată, Chitoroga a fost audiat de procurori în calitate de martor, în noiembrie 2023, în cauza penală intentată pe numele magistratei Lupaşco.

După ce l-a folosit pe tatăl vitreg pentru a-şi justifica banii proveniţi din surse nejustificate, Lilia Lupaşco a decis să-l alunge pe tatăl vitreg din apartamentul din Călăraşi.

Stepan Chitoroga a împlinit recent 77 de ani. Bărbatul are un fiu şi o fiică din prima căsătorie, stabiliţi cu traiul în afara ţării cu mult timp în urmă. Până să iasă la pensie, a lucrat tractorist şi şofer.

Cu 29 de ani în urmă s-a căsătorit cu Tamara Strună din Călăraşi, mama magistratei Lilia Lupaşco. Bărbatul a trecut cu traiul în apartamentul femeii. Pe atunci, Lilia Lupaşco avea în jur de 25 de ani şi lucra asistentă medicală.

Stepan şi Tamara Chitoroga au conveţuit împreună timp de 24 de ani. Iar în 2021 femeia a decedat subit.

Înainte să plece la cele veşnice, Tamara Chitoroga, parcă având o presimţire, i-a spus soţului că vrea să-i facă act de donaţie pe apartament fiicei Lilia. „Aşa mi-a zis: Hai să-i facem hârtie pe casă fiicei noastre. Cu condiţia că noi rămânem în casă până la sfârşitul zilelor. Tamara i-a spus Liliei că dacă eu rămân singur,nu cumva să mă alunge. Şi ea a acceptat”, ne-a dezvăluit pensionarul.

Stepan Chitoroga a spus că la o perioadă după decesul soţiei, Lilia Lupaşco l-a dus la un notar din Călăraşi şi l-a rugat să semneze nişte acte.

„Eu am semnat. Nu prea pot să citesc cu grafie latină şi nici nu înţeleg cuvintele lor. Iar când am ieşit de la notar, Lilia mi-a zis că nu mai am nimic şi trebuie să părăsesc locuinţa. Dar eu am muncit, am băgat bani şi acum să mă lase pe drumuri la bătrâneţe”, ne-a declarat tatăl vitreg al magistratei.

Stepan Chitoroga a angajat un avocat şi s-a adresat în instanţă. La zece februarie 2021, după un proces care a durat mai bine de doi ani, Judecătoria Străşeni a respins plângerea pensionarului. „Avocatul a contestat la Chişinău. Dar nu ştiu dacă voi reuşi măcar acolo. Are şegături prea mari. Nu ştiu unde să mă duc”, a declarat Chitoroga pentru EvZ.

„Sunt insinuări. Aţi fost la şedinţă şi aţi văzut cine s-a adresat în judecată”, ne-a declarat Lilia Lupaşco. Sergiu Dodon, la fel, a respins acuzaţiile aduse de Stepan Chitoroga, calificându-le ca „aberaţii”.

Lilia Lupaşco locuieşte de mai bine de trei ani într-o casă de milioane de la marginea satului Truşeni, suburbie a Chişinăului. Reieşind din declaraţiile de avere şi interese persnale, imobilul încă nu a fost dat în exploatare.

În mai 2020, soţii Sergiu Dodon şi Lilia Lupaşco au cumpărat un teren de 12 ari, cu destinaţia construcţie în intravilanul comunei Truşeni.

Magistrata a declarat că a plătit pentru teren puţin peste 207 mii de lei. În timp ce terenurile pentru construcţii în Truşeni costă în jur de 2000 de euro pentru ar.

În octombrie 2020, Primăria Truşeni i-a eliberat lui Sergiu Dodon autorizaţie de construire.

Un an mai târziu de la procurarea primului teren, în iunie 2021, cuplul mai procură şi lotul alăturat, cu suprafaţa, la fel de 12 ari. De această dată, familia susţine că a scos din buzunar 580 de de mii de lei. Dintre care 500 mii de lei reprezintă preţul terenului, iar 80.000 de lei, casa nefinisată, care a fost ulterior demolată.

În Declaraţia de avere pentru anul 2021, Lilia Lupaşco a raportat că a cheltuit pentru materiale de construcţie 2.000.000 lei, iar noul imobil se întinde pe o suprafaţă de 311 metri pătraţi.

În Declaraţia de avere pentru 2022, Lilia Lupaşco raporta că a cheltuit pentru „materiale de construcţie şi manoperă” 4.900.000 lei.

În 2022, se pare că familia locuia deja acolo. Cei doi au vândut apartamentul luxos de pe strada Ciocârliei, în 2022, iar magistrata nu a raportat că ar fi închiriat o altă locuinţă. Totodată, în 2022, Lilia Lupaşco a făcut comandă de mobilier şi electrocasnice.

Casa cuplului Dodon-Lupaşco este construită pe primul teren cumpărat la Truşeni, la o distanţă de cca 100 de metri de alte gospodării. Familia a construit şi un drum până la poarta noii locuinţe, cu o lungime de cca 70 de metri.

Gospodăria este înconjurată de un gard înalt, care pare să nu fie finisat. Poarta principală se află dinspre drum, iar o altă portiţă de deschide spre terenul procurat în 2021. Pe terenul alăturat nu se regăseşte nimic.

La intrare, dinspre drum, este amplasat garajul pentru două maşini.

În curte se mai vede încă o construcţie, mai mică. După ţevile şi sistemul de ventilare de lângă clădire putem presupune că în încăpere ar putea fi o saună cu piscină.

Lilia Lupaşco a raportat în declaraţiile de avere şi interese personale despre unele din cheltuielile suportate pentru amenajarea noii locuinţe. Astfel, 11.277 de euro costă doar parchetul. Puţin mai ieftin, 10.989 de euro, a costat sistemul de iluminare. 411.749 de le lei s-a plătit pentru sistemul de încălzire. Confecţionarea şi instalarea plăcilor de marmoră a costat 176.000 de lei.

De 360.779 de lei s-a comandat mobilă, iar de 91.000 de lei, tehnică de uz casnic. Procurarea şi instalarea sistemului de securitate a costat 6500 de dolari.

În ziua când Lilia Lupaşco pronunţa sentinţa în cazul tragicului accident de la Boldureşti, Sergiu Dodon a fost surprins ieşind din incinta ANI, având în mână actul de constatare emis pe numele soţiei sale. Bărbatul a declarat pentru EvZ că a luat documentul în original pentru-a-l contesta în instanţă.

„Eu am aflat cu două zile înainte de pronunțarea acestei sentințe din presă. El va fi contestat de mine la Curtea de Apel Centru, pentru a fi supus controlului judiciar, pentru că este un act unilateral. Eu, judecător, ca persoană cu demnitate publică, am dreptul să beneficiez și eu de un drept al meu”, a declarat Lilia Lupașco după pronunțarea sentinței în cazul lui Nicanor Ciochină.

Precizăm că Lilia Lupaşco a declarat că soţul ei câştigă anual milioane de lei din activitatea de mediator.

Judecătoarea Lilia Lupaşco a mai ajuns în atenţia presei şi pentru că ar fi tergiversat examinarea şi ar fi luat decizii contradictorii în unele dosare de rezonanţă.

Cu doi ani în urmă, după un proces de judecată care a durat 6 ani,Lilia Lupaşco l-a achitat pe fostul procuror general Valeriu Balaban au fost achitaţi şi presupuşii să complici – foşti subalterni din Procuratura Generală, precum şi un inculpat care a decedat câţiva ani în urmă, într-un dosar de fraudă de milioane.

Magistrata şi-a motivat sentinţa de achitare că „în fapta comisă de inculpaţi lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii”.

Lilia Lupaşco l-a achitat şi pe fostul şef al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco, învinuit de procurorii anticorupţie că nu a declarat bunuri de peste un milion de lei (cca 50.000 euro). Demcenco mai era bănuit şi de legăturile nestatutare cu autoritatea criminală Vladimir Moscalciuc, alias Makena.

Nu s-a trecut fără critici în adresa judecătoarei Lupaşco nici în dosarul fostului primar de la Boldureşti, care, fiind un caz de rezonanţă sporită, a fost monitorizat de societate, mass-media şi instituţiile statului.

Iniţial, Lilia Lupaşco a fost învinuită că l-a eliberat pe Ciochină din arest preventiv, fapt care ar fi dus la tergiversarea examinării dosarului. După ce l-a condamnat la şapte ani de închisoare pentru că a ucis un copil de 14 ani, magistrata a fost criticată pentru regimul de detencţie aplicat fostului primar de la Boldureşti, care îi va permite să muncească şi să locuiască cu familia în afara penitenciarului.