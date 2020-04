După scandalul din data de 13 aprilie, când Dani Mocanu a fost amendat pentru că nu avea asupra sa declarația pe proprie răspundere, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Despre acest lucru, manelistul a recunoscut că a făcut o greșeală pentru care a fost sancționat. Nimic nu anunța despre ce avea să urmeze.

„Am primit un mesaj de la un prieten. *Salut, Dani. Polițistul care te-a sancționat acum două zile te-a chemat la el, la băut. E ziua lui de naștere, împlinește 26 de ani. A zis că-i pare rău de ce s-a întâmplat, nu te-a recunoscut*. M-am bucurat, am zis că un prieten în plus nu strică. M-am îmbrăcat și am plecat la petrecerea respectivă”, a declarat Dani Mocanu

Ajuns în rândul petrecăreților, Dani Mocanu susține că a fost servit cu băutură și mâncare. Cele două ore pe care le-a petrecut acolo au fost lipsite de incidente. Problemele au început însă, după ce s-a urcat la volan pentru a pleca acasă.

Manelistul a sesizat că pe urmele lui era o mașină de poliție și a fost tras pe dreapta. Oamenii legii s-au dat jos din mașină, s-au prezentat și l-au întrebat dacă a consumat băuturi alcoolice.

Artistul spune că filtrul de poliție a acționat la cererea polițistului care l-a invitat la el acasă.

Poliția s-a autosesizat, fiind dispusă o anchetă internă, potrivit spynews.ro

