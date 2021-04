Vești proaste pentru români! Sunt șanse destul de mari ca vârsta de pensionare să crească, susține Iancu Guda, un popular analist economic.

Potrivit acestuia măsura ar putea intra în vigoare deoarece Guvernul PNL -USR -UDMR împrumută foarte mult țara, fără a stimula economia națională să aducă venituri la bugetul de stat, apărând astfel un dezechilibru economic major.

Redăm postarea lui Iancu Guda

„Guvernul a împrumutat ieri 3,5 miliarde de euro, o sumă record pentru o singură ieșire pe extern. Principalele idei pe care le-am expus:

Împrumuturile vor continua – Necesar finanțare Romania in 2021 de 130 mld lei vs 102 mld anul trecut.

Total împrumuturi intre 2015-2019 = 110 mld‼️ Deci, într-un an de creștere economica (2021) luam datorii noi cat in 5 ani de creștere 2015-2019!

Într-un ritm accelerat: datoria publica relativ la veniturile publice curente a crescut de la 101% (2010) la 191% (2021)

De ce? Pentru ca suntem prosti! Ne sabotam (veniturile sunt subdimensionate cu 30% din cauza economiei subterane si costurile sunt supradimensionate pe segment social).

Ne împrumutam si mai mult deși economia își revine … pentru ca am crescut salariile in sectorul public si pensiile in vreme de pandemie”, scrie analistul economic.

Crește vârsta de pensionare în România

„Ne împrumutăm să ieșim la restaurant. Noi, ce facem? O companie performanta se împrumuta pentru investiții si rambursează creditele din profituri si cash flow viitor!

Așa ar trebui sa fie si o tara, rambursând cu excedentele fiscale viitoare, datorita investițiilor si reducerii economiei subterane! Dar noi ne împrumutăm pentru cheltuieli curente iar generațiile viitoare sunt în scădere, din cauza sporului natural negativ (-7 / 1000 locuitori in 2021 MAXIM istoric). Bine ați venit în viitor: taxe mai mari și vârsta de pensionare majorata. Reformă!?”, a mai scris acesta.