Luna septembrie este a doua consecutivă în care veniturile la buget sunt mai mari decât în aceeaşi lună a anului trecut. Anunțul triumfalist a fost făcut de Florin Cîţu, ministrul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

„Veşti foarte bune din economia reală! Septembrie este a doua lună consecutivă în care veniturile la buget sunt mai mari decât în aceeaşi lună a anului trecut. Am reuşit ceea ce părea imposibil – să creştem veniturile la buget in timpul celei mai mari crize din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri până acum, 6% din PIB pachetul de susţinere a economiei aprobat de guvernul PNL, iar sectorul privat a răspuns pozitiv”, a scris Florin Cîțu.

„Datoriile la buget acumulate în perioada de la începutul stării de urgenta şi până la 25 octombrie vor putea fi eşalonate”

Ministrul a mai spus că acum este „evident că strategia acestui guvern de a fi un partener onest şi transparent pentru sectorul privat a fost optimă”.

„Aşa cum am anunţat ieri şi după 25 octombrie venim cu măsuri care să susţină sectorul privat. Datoriile la buget acumulate în perioada de la începutul stării de urgenta şi până la 25 octombrie vor putea fi eşalonate. Nu lăsăm pe nimeni în urmă! Doar cu un sector privat puternic şi sănătos putem să ne asiguram o revenire rapidă a economiei încă din trimestrul III al acestui an”, a mai scris ministrul Finanțelor.

Omul politic a anunțat miercuri, 30 septembrie, într-o conferinţă de presă, că pentru primele luni ale lui 2020 venitul declarat al companiilor a fost mai mare cu 2,8% faţă de primele opt luni ale lui 2019.

El a vorbit și despre posibilitatea creșterii veniturilor pensionarilor. „Anul acesta, Guvernul a crescut punctul de pensie. 177 de lei este cea mai mare sumă cu care a crescut punctul de pensie. Vom continua în aceeaşi direcţie. Vrem să evităm ceea ce a făcut PSD-ul. A promis pe de o parte şi pe de o altă parte nu-şi permitea şi a crescut taxe. Noi nu creştem taxe. Nu facem ce a făcut PSD.”