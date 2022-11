Veste tristă despre Viorel Lis. Ce i-a mărturisit soției sale în ultimele zile

Viorel Lis a avut în ultima vreme multe probleme de sănătate. Stare sa este una gravă, iar fostul primar al Capitalei nu se mai poate deplasa. Are nevoie de îngrijire permanentă, dar nu a dorit să fie internat într-un centru specializat. Soția sa este cea care îl îngrijește.

Moment dificil

Fostul edil al Capitalei se gândește tot mai des că nu mai are mult de trăit și a recunoscut că se teme de momentul în care se va despărți de soția. Chiar a discutat cu Oana Lis despre acest subiect. Cea care i-a fost mereu alături a încercat să îi ridice moralul.

„De dimineață el îmi spunea: Oana, ce fac dacă o fi să mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine? Și eu i-am zis: Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani! Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm și mergem mai departe”, a spus Oana Lis.

La bine și la rău

Soția fostului edil recunoaște că viața ei nu este una ușoară, dar spune că încearcă să îi ofere partenerului ei tot confortul de care are nevoie. „La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu ne învață. Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem.

Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc. Am învățat de la cazul lui Viorel , de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni. Este un plus că ceilalți vor fi lângă tine, dar trebuie să ai ceva pregătit.”, mai spune Oana Lis, potrivit cancan.ro.