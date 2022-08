Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. Soțul ei nu se mai poate deplasa. Apel disperat pentru ajutor: Nu mai pot singură

Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis este în stare gravă. Nu se mai poate deplasa, are nevoie de analize și tratamente scumpe, iar soția sa a lansat un apel disperat. Oana Lis spune că are nevoie de ajutor.

Nu se mai poate deplasa

Oana Lis a ajuns să amaneteze chiar și verighetele pentru a face rost de bani. Avea nevoie de un cărucior care să încapă în liftul blocului în care locuiesc cei doi. Soția lui Viorel Lis spune că a fost nevoită să plătească oameni să o ajute de fiecare dată când trebuia să își ducă soțul la recuperare sau analize.

„A devenit o persoană cu dizabilități. Nu am ştiut ce presupune acest lucru. Am ales să fac acest apel. Este foarte greu, în primul rând fizic. Nu pot să îl scot din bloc, pentru că sunt scări şi în faţă şi în spate şi nu există rampă.

Nu aveam căruţ cu rotile. Pur şi simplu m-am dus şi i-am spus că amanetez verighetele. Am zis că vreau să cumpăr căruţ, ca să pot să intru în lift cu el. De obicei plăteam oameni ca să ne ajute să putem să ieşim. Dădeam 20 de lei de fiecare dată. Ştiu că poate unii mă condamnă, dar pur şi simplu nu mai pot singură“, a spus Oana Lis.

Are nevoie de bani

Oana Lis spune că soțul ei are o pensie bună, de 3500 de lei, dar că Viorel Lis are nevoie de multe ședinte de recuperare și analize. Un singur RMN costă 1000 de lei. Ea lucrează la un cabinet de psihologie unde câștigă cât să acopere cheltuielile casei. Oana Lis mai spune că nu o lasă sufletul să își interneze soțul într-un azil.

„Viorel are 79 de ani. Problema este că el vrea să stea acasă. Este o persoană lucidă, nu are Alzheimer. Nu pot să îl duc să îl las undeva. Plus că nu mă lasă sufletul. De aceea eu îi rog pe oamenii care pot să ne ajute să intre pe contul meu de Facebook.

Problemele lui au pornit de la diabet, care este o boală care te mănâncă pe interior. A început să nu îşi mai simtă picioarele Voi lupta până la capăt ca să îi fie bine. Nu pot să îl las. Mie Viorel mi-a schimbat viaţa”, a declarat Oana Lis, la Antena 3.

