Cristi Chivu (40 de ani) urcă trepte importante în cariera de antrenor. Românul a fost promovat la echipa Under 19 a celor de la Inter Milano. O funcție importantă, care îl poate propulsa pe fostul fundaș central la echipa de seniori, în următorii ani. Tehnicianul îl va înlocui pe Armando Madonna (57 de ani).

Cristi Chivu a făcut un pas important la clubul Inter Milano

Anunțul a fost făcut de oficialii clubului interist. „Clubul Inter îi urează lui Cristian mult succes în noua etapă a carierei sale de antrenor!”, au spus italienii. Sezonul trecut, Cristi Chivu a pregătit echipa Under 18 a celor de la Inter Milano. a ajuns până în semifinalele Scudetto, acolo unde formația sa a fost învinsă de Genoa. Cristi Chivu s-a axat pe cariera de antrenor după ce s-a retras din fotbal și a decis să parcurgă etape de bază. Astfel, el a mai lucrat la echipele Under 14 și Under 17 a celor de la Inter Milano.

Pentru această formație, fostul internațional român a jucat în perioada 2007 – 2014 și a cucerit și Liga Campionilor, în stagiunea 2009 – 2010, atunci când echipa era pregătită de portughezul Joe Mourinho.

În luna aprilie a acestui an, Ioan Becali dezvăluia faptul că tânărul antrenor a avut ofertă din România, dar a refuzat să lucreze în țară. Pentru că a ales să se perfecționeze la un club mare, de talia lui Inter Milano.

A refuzat să vină să antreneze în România

„Cu Cristi Chivu chiar a vorbit fratele meu. A avut o ofertă foarte importantă de la o echipă din România, dar se pare că nu îl tentează să revină în fotbalul românesc pentru că vrea să își continue activitatea la Inter U19.

Echipa din țară care l-a contactat este una foarte bună, poate din Liga a 2-a dintre primele, poate din Liga 1, dar are o importanță destul de mare în România. Nu pot însă să vă dau numele echipei, deoarece oficialii celor de acolo și nici Chivu nu îmi permit acest lucru”, spunea Ioan Becali.