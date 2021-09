Verdict crunt primit de un fotbalist cunoscut din campionatul intern. A fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer

Florin Hidișan, un nume cunoscut în Liga I, după ce a evoluat la UTA, „U” Cluj sau FC Brașov, trece prin momente extrem de delicate. La 39 de ani, el a fost diagnosticat cu o formă gravă de cancer, are nevoie de tratament și se luptă pentru viața sa.

Verdictul medicilor a căzut ca un trăsnet pentru Florin Hidișan

„Toată viața mea a gravitat în jurul sportului, toată copilăria, adolescența și apoi maturitatea au însemnat sport. Am ajuns să joc la nivel de Liga 1 datorită talentului pe care l-am primit de la Dumnezeu și datorită faptului că am fost un om serios, muncitor.

Niciodată n-am cedat în situațiile grele, și n-au fost puține, din copilărie, când stăteam la cămin și poate nu aveam mâncare, până în prezent. Să joci fotbal pare ușor din exterior, dar nu e deloc așa. Sacrificiile sunt mari, de la accidentări până la situații mai încordate cu antrenori sau conducători. Însă tot timpul Dumnezeu m-a ajutat, m-a întărit să trec peste acele momente. Cu luptă și sacrificiu”, a spus Florin Hidișan într-un interviu acordat pentru gsp.ro.

„Strict despre boală, lucrurile stau așa: eu aveam simptome mai vechi, reflux gastroesofagian, probleme după ce mâncam, aveam și intoleranță la anumite alimente. Dar nimic grav. Am făcut tot felul de tratamente, am fost bine o perioadă, apoi au apărut iar simptomele. Cam la o săptămână după Paști am avut o criză. Nu mai mâncam nimic, slăbisem. Eram îngrijorat.ț

„Am puterea să zâmbesc, să stau pe o bancă, deci am o stare bună per total”

Am fost la control și mi s-a descoperit această tumoră malignă. O boală foarte agresivă, care a avut o desfășurare galopantă. Medicii au fost surprinși. Asemenea boală apare în mod obișnuit la persoane de peste 65 de ani. Echipa de medici care mă supraveghează era devastată. Toți aveau capetele plecate. Nu știu ce șanse mi-au mai dat… Dar acum vorbesc cu tine, am puterea să zâmbesc, să stau pe o bancă, deci am o stare bună per total. Mai presus de medicină există Dumnezeu, care e lângă fiecare om.

Practic, am o nouă șansă la viață. Nu-L rog pe Dumnezeu să mă facă bine, Îl rog să mă ajute să lupt. Aceste 4 luni, Vlad dragă, au fost critice. Crede-mă, am avut dureri fantastice! Nu doresc nimănui așa ceva, doar dragoste și înțelegere! M-a afectat mult și pe sistem locomotor. Sunt dureri crâncene uneori, nu-ți poți imagina. Dar Dumnezeu mi-a dat putere”, a mai spus Hidișan pentru sursa citată.