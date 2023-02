Vedeta care se iubește cu tinerei. Cine este noua cucerire. „Este, din toate punctele de vedere, jumătatea mea”

Tania Budi (55 de ani) a fost surprinsă lângă designerul Florin Burescu (32 de ani). Cei doi erau foarte apropiați, semn că se simt bine în unul lângă celălalt. Ea s-a iubit cu mai mulți bărbați mai tineri, dar a evizat să se afișeze cu aceștia.

De curând au apărut mai multe zvonuri despre relația Taniei Budi cu Florin Burescu. Între cei doi nu ar fi vorba doar despre o prietenie. Ei au venit împreună și la ziua de naștere a lui Adi Constantin, poreclit „Hairstyle-istul vedetelor”. Tânărul designer i-a făcut și un compliment pe rețelele de socializare: „Cum să fii atât de frumoasă? Frumusețea este frumusețe, dar știți ce om este Tania… De pus acolo (la inimă, n.r.)”, a spus Florin fanilor despre Tania, potrivit Click.

Tania Budi, pasiune pentru bărbații mai tineri

Tania Budi s-a iubit și cu Cătălin Botezatu (56 de ani) și solistul trupei Holograf, Dan Bittman (60 de ani). Cele două relații nu au durat mult, iar blondina și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat mai tânăr decât ea cu 26 de ani.

Acum doi ani, Tani Budi declara că tânărul este jumătatea ei și că o face extrem de fericită, dar s-a despărțit repede și de acesta. „Suntem împreună de peste doi ani. Datorită lui m-am apucat de sport. Niște prieteni comuni ne-au făcut cunoștință de Revelion. A doua oară ne-am văzut la scurt timp după, pentru că amândoi ne doream să ne revedem. Și de atunci am rămas împreună. Este, din toate punctele de vedere, jumătatea mea. Are exact jumătate din vârsta mea”, spunea la acea vreme Tania Budi, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV.

Cum a ajuns Tania Budi în televiziune

Tania Budi a dezvăluit și cum a reușit să ajungă în televiziune acum 30 de ani.

„M-am mutat în București în 1987, după ce am luat examenul de admitere la Facultatea de Matematică, secția Matematică Pură. Dupa 91, însă, atracția pentru showbiz mi-a schimbat traiectoria. M-am îndreptat spre Jurnalism, dorindu-mi să fac televiziune. În ‘92-‘93 mă angajasem deja prezentatoare la Antena 1. Atunci eram toți novice în branșa asta, învățam din mers. Un an sau doi mai târziu am ajuns crainică la TVR. Avusesem de copil o admirație profundă pentru crainicele Televiziunii Române și a fost al doilea vis din viața mea pe care mi l-am împlinit. Primul fusese cu Facultatea de Matematică. Chiar dacă nu am terminat-o, mi-am demonstrat că pot să fiu mai deșteaptă decât frumoasă”, a declarat ea.