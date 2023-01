Cătălin Botezatu dă cărțile pe față. De ce nu și-a întemeiat creatorul de modă o familie

Cătălin Botezatu are mulți bani și a ajuns în punctul în care și-a dorit, însă, cu toate astea, interesul pentru viața personală s-a diminuat. Rar își mai face apariția cu vreo femeie sexy la braț, alegând să le țină departe de ochii curioșilor.

De-a lungul timpului, toți fanii l-au întrebat când o să fie un bărbat așezat la casa lui, însă de fiecare data a ocolit să răspundă, astfel că ajuns la 56 de ani nu se mai gândește nici la o relație stabilă și nici la întemeierea unei familii. Totuși, de data aceasta a ales să fie sincer și să mărturisească în fața tuturor de ce nu a făcut nimic în privința aceasta până acum.

De ce nu se însoară Cătălin Botezatu

Celebrul creator de modă a mărturisit că în viață nu poți să le ai pe toate, astfel că ajungi într-un punct în care trebuie să alegi. Așa că și el a ales cariera și viața profesională, în schimbul vieții personale. „Trebuie să renunți la ceva! Am renunțat la viața personală în favoarea unei vieți profesionale care îmi dă cele mai multe satisfacții. Fashion-ul și afacerile pe care le am îmi dau cele mai multe satisfacții. Și am ales să muncesc și să nu-mi dezamăgesc publicul. Să încânt ochiul privitorului, să fiu un brand consumabil și realizez că, datorită fanilor și consumatorilor de modă, exist și din acest punct de vedere, al respectului pe care îl port, trebuie să merg mai departe”, a declarat Cătălin Botezatu.

Creatorul a ajuns profesional să creeze chiar și pentru Keanu Reeves, așa că își permite absolut tot ce își dorește atunci când vine vorba de lucruri materiale și nu pare să regrete sub nicio formă că a ales cariera în schimbul vieții personale.