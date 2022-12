Cum a aflat Cătălin Botezatu că are cancer la colon. Simptomul subtil care l-a trimis la medic

Cătălin Botezatu a avut în ultimii ani mai multe probleme grave de sănătate. În 2020 a descoperit absolut din întâmplare că are o tumoră la colon. Vestea a fost un adevărat șoc pentru el, mai ales că nu avut simptome care să îl alarmeze.

„Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check out complet. După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă. Specialistul turc mi-a propus să fac un test ecograf performant și a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită. M-am operat în România, iar medicii au descoperit că, de fapt, în spatele apendicului era o tumoră. Mi-au spus că e cancer. Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat. Am urmat un tratament care încă în România se face empiric“, a declarat Cătălin Botezatu.

Cinci operații dificile

Creatorul de modă spune că a fost nevoit să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale dificile, dar că moralul l-a ajutat enorm. „Am trecut prin cinci operații, iar atunci am crezut că doar Dumnezeu mă poate salva și așa s-a și întâmplat. În cazul bolnavilor de cancer sau al celor care au boli foarte grave contează 50% moralul, puterea.

Restul ține de tehnologie, tratament și profesionalismul medicilor. În urmă cu câțiva ani, am avut și probleme cu inima, am cinci stenturi. Se pare că la mine cifra cinci are o însemnătate specială. Dar am trecut prin toate cu optimism, chiar și printr-o pancreatită acută”, a mai spus Cătălin Botezatu, potrivit doctorulzilei.ro.

Simptomele cancerului de colon

Cauzele cancerului de colon nu sunt pe deplin cunoscute. Printre factorii de risc se numără antecendele în familie, dar și fumatul, consumul de alcool sau alimentația bogată în grăsimi. În general afectează mai mult femeile decât bărbații.

Sângerările din scaun sunt primele semne de alarmă. Acest simptom apare însă și în cazul altor afecțiuni precum: hemoroizi, fisuri anale sau ulcer. De aceea este indicat să mergeți la medic.

Printre cele mai întâlnite simptome care pot trezi bănuieli se mai numără:

• modificarea tranzitului intestinal (constipație sau diaree);

• modificarea aspectului și consistenței scaunului;

• senzația că intestinul nu a fost golit complet după eliminarea scaunului;

• senzația de balonare;

• scăderea inexplicabilă în greutate;

• starea de oboseală și slăbiciune neexplicată;

• durerile la nivel rectal sau anal;

• o masă palpabilă la nivel abdominal;

• durere, crampe sau umflarea abdomenului;

• anemie prin deficit de fier (număr redus de celule roșii din sânge).