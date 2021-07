De când s-a retras din lumina reflectoarelor și a ales să nu mai onororeze nici invitațiile la evenimentele mondene, Tania a preferat să locuiască la Constanța, orașul natal, și să vină în Capitală doar atunci când are treabă. Așa s-a întâmplat zilele trecute când fotoreporterii EVZ au întâlnit-o într-un centru comercial, chiar în momentul în care își făcea cumpărăturile din supermarketul din incinta mall-ului.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/10

Îmbrăcată sport, cu o pereche de pantaloni scurți mulați și un tricou negru, Tania Budi lăsa să se vadă formele perfecte. Deși a fost mereu o femeie frumoasă, care nu a promovat niciodată operațiile estetice, în ultimii ani parcă a înflorit. Pe Budi pragul vârstei de 50 de ani a venit ca un atuu, căci pare că este în cea mai bună formă a ei. Ce-i drept, în toți acești ani, de când a preferat să stea mai discretă, Tania s-a axat și mai mult pe sport. Pe lângă plimbările cu rolele, jogging-ul alături de căței ei, fosta prezentatoare TV ia cursuri de călărie și se plimbă cu propriul cal ori de câte ori are ocazia.

A făcut o operație în jurul ochilor

Singura operație estetică pe care Tania Budi susține că a făcut-o este blefaroplastia, o intervenție chirugicală prin care se îndepărtează surplusul de piele din jurul pleoapelor, care duce la un aspect neodihnit al feței.

„Ajunsesem într-o situație care mă deranja destul de mult: pielea de deasupra ochilor și de la nivelul pleoapelor crescuse în exces și forma pliuri care coborau până peste gene. Acest lucru punea greutate pe pleoape și crea un efect estetic neplăcut: ochii păreau mici, arătam mereu ca și cum abia m-aș fi trezit din somn. În plus, afectează chiar și vederea periferică și nu mai poți aplica nici fardurile corect. Este neplăcut să te privești în oglindă și să pari mereu obosită, deși, în realitate, abia ce te-ai odihnit. L-am întrebat pe medicul meu ce e de făcut, care este cea mai sigură intervenție și mi-a recomandat blefaroplastia, operație pentru care este foarte apreciat. Am înțeles ce presupune, că nu este dureroasă și nici nu necesită perioadă lungă de recuperare și am zis da!”, a povestit Tania Budi pentru Click! la scurt timp după intervenție. Chiar dacă nu a apelat la bisturiu, Tania Budi nu este totuși străină de tratamente și intervenții noninvazive la nivelul feței.