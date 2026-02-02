Veaceslav Platon nu a fost admis ca parte vătămată în dosarul Frauda bancară. Instanța respinge solicitarea în procesul în care este judecat Vladimir Plahotniuc

În motivarea hotărârii, completul de judecată a concluzionat că Veaceslav Platon nu a prezentat suficiente argumente care să demonstreze existența unei legături directe între prejudiciul pe care îl invocă și acțiunile atribuite lui Vladimir Plahotniuc în cadrul dosarului examinat.

„Se respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Platon Veaceslav privind recunoașterea sa în calitate de parte vătămată și parte civilă. Se refuză recunoașterea acestuia în cauza penală respectivă din motiv că nu a fost stabilită existența unui indicator de cauzalitate directă pentru prejudiciul pretins și partea infracțională invocată inculpatului”, se arată în dispozitivul hotărârii.

Magistrații au precizat că încheierea poate fi contestată prin recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Solicitarea depusă de Veaceslav Platon vine după ce, la 15 ianuarie, instanța a respins o cerere similară prin care acesta solicita să fie audiat în calitate de martor al acuzării în același dosar.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, Platon a afirmat că, în anul 2014, Vladimir Plahotniuc ar fi utilizat mijloace financiare provenite din sistemul bancar pentru achiziționarea mai multor active. Potrivit declarațiilor sale, ar fi vorba despre suma de 869,2 milioane de lei, bani care, conform afirmațiilor sale, ar fi fost retrași de la Banca de Economii și folosiți pentru cumpărarea unui pachet de 38,2% din acțiunile Victoriabank, precum și a unor bunuri imobiliare, inclusiv clădirile companiei Asito, Centrul de Modă și fostul hotel Național.

În acest context, Platon a solicitat instanței să fie recunoscut ca parte vătămată, să-i fie reparat prejudiciul material estimat la aproximativ 869 de milioane de lei și să-i fie acordate despăgubiri morale în valoare de un milion de lei. Acesta a declarat că, în cazul admiterii cererii, ar fi putut prezenta „probe incontestabile” privind implicarea lui Plahotniuc.

Veaceslav Platon se află în prezent în Marea Britanie și este dat în urmărire de autoritățile Republicii Moldova. În anul 2017, acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare într-un episod legat de frauda bancară și obligat să restituie aproximativ 869 de milioane de lei către Banca de Economii.

Potrivit procurorilor, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de peste 39,28 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro provenite din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, instituții implicate în schema frauduloasă care a afectat sistemul bancar al Republicii Moldova. Plahotniuc respinge acuzațiile și neagă implicarea în devalizarea sistemului financiar.

În prezent, acesta este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, fiind plasat într-o celulă separată.

Pe lângă dosarul privind frauda bancară, Vladimir Plahotniuc este vizat și în alte cauze penale. Procurorii îl investighează pentru presupusa creare și conducere a unui grup criminal organizat, spălare de bani și escrocherie. Dosarele vizează, printre altele, fraudele de la Metalferos, schema privind blanchetele pentru pașapoarte, precum și așa-numitul „dosar kuliok”, în care este vizat și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Totodată, Procuratura Anticorupție a inițiat recent un nou dosar penal care vizează utilizarea unor acte de identitate false.