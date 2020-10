„Care este” a dat anumite răspunsuri, pe cât de interesante, pe atât de savuroase. În primul rând a afirmat că este mai puternic ca oricând, înțelept și atent. Și pregătit să se bată cu toată lumea. „Adversarii sunt speriați de mine. Sunt o voce puternică, că sunt Marian Vanghelie. Lumea ma consideră un om inteligent. La capitolul talent, spun că e de la natură. Am multe talente ascunse pe care nu pot sa le spun aici.

La revoluție aveam bani foarte mulți. Eram director comercial la Cooperație. Am mărit producție la papuci, pantofi. Daca nu intram în politică azi eram poate cel mai bogat om din România. Nu îmi pare rău însă, fiindcă am căpătat experiență. Eu fac bani și când dorm”, a răspuns tirului întrebărilor

Intrarea în politică l-a făcut să fie nevoit să mintă în declarațiile de avere referitor la câți bani are. „Am spus mai puțin. Mi-a fost frică să spun real câți bani am ca să nu mă dea afară din partid Iliescu. Am fost cel mai bun primar din București. M-am bătut cu Traian Băsescu, cu serviciile secrete, cu Adrian Năstase”, a spus el.

Despre celebrele Vanghelioane el consideră că nu a fost spălare de bani ci că doar a făcut ceva pentru oameni. Să se distreze.

În legătură cu viața privată afirmă că a iubit-o pe soția sa Charlotte și acum pe Oana Mizil, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

„Școala vieții este importantă dacă ești inteligent. Cei mai bogați oameni ai lumii nu au avut studii. Școala nu contează atât de mult dacă Dumnezeu îți dă minte”, consideră el. Recunoscut ca un gafeur în ale cuvintelor, Vanghelie își dă nota 6 sau 7 la limba română și a dat vina pe oboseală, atunci când a „comis-o”.

Fostul primar spune că „PSD a fost cel mai puternic când Iliescu și Năstase s-au aflat la cârmă. Acum sunt lideri care sunt conduși se servicii. Cei care cred ca Liviu Dragnea că pot negocia cu serviciile vor avea soarta acestuia”. Cât despre faptul ca a sărit să îl bată pe premierul de atunci și șeful său de partid, Adrian Năstase, bărbatul crescut în Ferentari a spus clar: „Niciodată”. „Nu sunt un bătăuș. Sunt un supraviețuitor. Am crescut în stradă. Niciunul din adversarii mei reali nu au supraviețuit. Au ajuns în pușcării”, a conchis Marian Vanghelie.