Adrian Năstase a făcut o paralelă între 2004 și 2020, când PSD a obținut un procent similar la alegerile locale. Atunci, spune Năstase, PSD a obținut 32 la sută, la votul politic reprezentat de consiliile județene. Acum, PSD a obținut 30 la sută, iar anumite măsuri trebuie luate urgent.

„Votul pentru locale, mai ales cel de la nivelul consiliilor judetene, reprezinta insa cel mai bun „sondaj” inaintea alegerilor parlamentare din decembrie. Cu 30% vot politic, Psd risca, dupa parlamentare, sa petreaca inca patru ani in opozitie. Voturile dreptei insumeaza peste 50%. Ce se poate face? E foarte complicat, mai ales ca Iohannis si Pnl nu vor, in niciun caz, sa fie amanate parlamentarele in 2021, stiind care vor fi costurile politice ale unei viitoare politici de austeritate. In plus, in buna traditie romaneasca, dupa rezultatele la locale, se va intensifica migratia politica, generata si de pericolul unor epurari din administratie.In 2004, la alegerile locale din iunie, PSD a obtinut 32% la votul politic. Am considerat rezultatul insuficient pentru parlamentarele ce urmau in toamna. Am luat diferite masuri, unele nepopulare, inclusiv la nivelul conducerii (ceea ce m-a costat la prezidentiale) dar la parlamentare partidul a obtinut 37%”, scrie Năstase.

În trecut, Adrian Năstase a fost președintele PSD, calitate din care a fost debarcat la un Congres, în urma unor trădări semnificative din partea unor lideri de filiale, în special din Transilvania. La alegerile prezidențiale, din toamna anului 2004, Năstase a fost sabotat la propriu de președinții de filiale din această zonă a României, care ”nu au tras” pentru el, și asta după ce au ”abandonat” județele în brațele celor de la PDL.

”Nu-mi place sa dau sfaturi dar nu cred ca acceptand o anumita inertie care inseamna si acceptarea unui statut politic secundar sau afirmand cu mandrie ” noi suntem in opozitie”, partidul poate re-echilibra scena politica romaneasca”, a spus Adrian Năstase, care a mai adăugat că deși candidatul PSD din Cornu a fost asociat cu figura lui, acesta a reușit să câștige alegerile. În concluzie, spune Năstase, la alegerile locale, se votează mai mult omul, și ce a făcut acesta pentru comunitate și nu partidele politice.