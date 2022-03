Valuri nemaivăzute de căldură în aceste regiuni ale lumii. Cum au fost lovite Antarctica și Arctica în ultima perioadă

În Antarctica, vineri (18 martie), temperatura medie a fost cu 4,8 grade Celsius mai mare decât media, potrivit Associated Press. Cea mai mare temperatură înregistrată a fost de 7 C la stația de coastă Zucchelli din Golful Terra Nova. Cea mai mare diferență de temperatură a fost înregistrată la Stația de Cercetare Concordia, situată la mai mult de 3.000 m deasupra nivelului mării, unde cercetătorii au măsurat o temperatură de vârf de minus 12,2 C, care este cu aproape 40 C peste nivelul sezonier.

În altă parte, la stația rusă Vostok – care în 1983 a cunoscut cea mai scăzută temperatură înregistrată din lume la minus 89,2 C – temperatura a fost de minus 17,7 C, depășind cea mai ridicată temperatură din toate timpurile la Vostok cu 15 C, conform AP. În Arctica, temperatura medie în aceeași zi a fost cu 3,3 C mai mare decât în ​​mod normal, iar în anumite zone din apropierea Polului Nord temperaturile au crescut cu 30 C peste normal.

Creșteri alarmante de temperatură

Este foarte neobișnuit să vezi temperaturi ridicate în ambele regiuni polare în același timp, deoarece acestea au anotimpuri contrastante; pe măsură ce primăvara sosește în emisfera nordică, Arctica tocmai începe să se dezghețe, în timp ce Antarctica începe să înghețe după luni de topire a verii. „Nu vezi că nordul și sudul se topesc în același timp”, a declarat Walt Meier, cercetător senior la Centrul Național de Date despre Zăpadă și Gheață din Boulder, Colorado. „Este cu siguranță o întâmplare neobișnuită”.

Oamenii de știință sunt deosebit de surprinși de valul de căldură din Antarctica, deoarece temperaturile acolo au rămas mai stabile în comparație cu Arctica, care se încălzește de trei ori mai repede decât restul planetei, potrivit unui raport publicat în 2021 de Programul de Monitorizare și Evaluare Arctică.

Legătura cu schimbările climatice

Valul de căldură din Antarctica este cel mai probabil rezultatul unui râu atmosferic, un coridor îngust de vapori de apă care se mișcă prin cer. Umiditatea s-a mutat probabil peste Antarctica și a fost apoi prinsă de un „dom de căldură” sau un sistem de înaltă presiune din apropiere, care a blocat umiditatea în loc timp de aproape o săptămână și a încălzit aerul, potrivit The Washington Post.

„Această umiditate este motivul pentru care temperaturile au ajuns atât de ridicate”, a declarat Jonathan Wille, meteorolog polar la Universitatea Grenobles Alpes din Franța, pentru The Washington Post. „Acesta nu este ceva ce am mai văzut”. Este probabil ca anumite zone din Antarctica care nu se topesc de obicei să fi experimentat topirea pentru prima dată din cauza valului de căldură, a adăugat el potrivit Live Science.

Valul de căldură din Arctica este mai puțin surprinzător: un studiu publicat pe 6 decembrie 2021, în revista Geophysical Research Letters, a relevat că valurile de căldură arctice devin din ce în ce mai frecvente, de lungă durată și mai răspândite.

Fenomenele meteorologice extreme individuale sunt dificil de atribuit direct schimbărilor climatice. Cu toate acestea, experții prevăd că astfel de evenimente vor deveni mai frecvente și mai extreme în viitor dacă emisiile actuale de gaze cu efect de seră nu vor fi reduse drastic. „Încălzirea Arcticii și Antarcticii este un motiv de îngrijorare, iar creșterea evenimentelor meteorologice extreme – dintre care acestea sunt un exemplu – este, de asemenea, un motiv de îngrijorare”, a declarat Michael Mann, climatolog la Universitatea de Stat din Pennsylvania.