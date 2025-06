Social Valsul etern al lui Eugen Doga va continua să răsune peste generații. Marele artist, omagiat de o lume întreagă







Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, a transmis un mesaj emoționant la moartea compozitorului Eugen Doga, afirmând că „Biserica se roagă cu dragoste pentru odihna lui”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul esențial pe care maestrul l-a avut în cultura Republicii Moldova, subliniind că muzica sa a fost o punte între generații, oameni și țări.

„Plecarea dintre noi a maestrului Eugen Doga înseamnă o clipă de tăcere a pământului și un nou cântec în cer”, a transmis Mitropolitul, subliniind că muzica lui Doga a vorbit despre iubire, dor, patrie și sfințenie, fără cuvinte, dar cu o forță mai adâncă decât orice discurs.

Republica Moldova declară doliu național

Președinta Maia Sandu a anunțat că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național, subliniind că „muzica lui Eugen Doga a devenit parte din sufletul nostru” și că „valsul său celebru va rămâne un simbol al sensibilității și rafinamentului românesc”.

Drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar instituțiile publice și cetățenii sunt invitați să țină un moment de reculegere în memoria compozitorului.

Eugen Doga, un mesager al armoniei și al sufletului românesc

Plecarea compozitorului Eugen Doga ea lăsat în urmă un val de regrete:

- Orașul Ardud și-a exprimat recunoștința, numindu-l „un mesager al armoniei și al sufletului românesc” și subliniind că „muzica sa va dăinui ca o rugăciune sonoră peste timp”.

- Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a declarat că „muzica lui Eugen Doga a marcat generații și a devenit parte din identitatea noastră”.

- Premierul Dorin Recean a subliniat că „muzica lui Doga a răsunat la Jocurile Olimpice și la sute de evenimente culturale internaționale”, iar creațiile sale „au făcut Moldova cunoscută și iubită în întreaga lume”.

- Cătălin Predoiu, premierul interimar al României, a transmis un mesaj de condoleanțe, afirmând că „pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, maestrul va rămâne o adevărată legendă a muzicii”.

- Ministerul Culturii din România a subliniat că „Eugen Doga a fost unul dintre cei mai importanți creatori ai generației sale, lăsând în urmă o moștenire artistică vastă”.

„A fost un om modest, cu sclipire de geniu”

Mai mulți artiști și-au exprimat profundul regret față de decesul compozitorului Eugen Doga. Aceștia au transmis mesaje de condoleanțe, evidențiind pierderea suferită de lumea muzicală:

- Gabriel Nebunu: „Dumnezeu să-l ierte pe marele Eugen Doga.”

- Fuego: „Cu tristețe și mâhnire, am aflat vestea că maestrul Eugen Doga a plecat dintre noi, mergând să compună îngerilor și să ne cânte din ceruri valsurile sale nemuritoare! A trăit frumos și demn, o viață de poveste, încununată de succes, de realizări mondiale, de frumos! A fost un om modest, cu sclipire de geniu, iar eu sunt onorat că i-am fost aproape în ultimii ani! Mi-a compus mai multe melodii de referință, a fost invitat de onoare în concertele realizate de mine, am povestit mult și am avut proiecte împreună! Oricum ar fi, muzica sa va rămâne veșnică și va continua să inspire și să bucure generații peste generații, chiar dacă azi se stinge un capitol de seamă al întregului spațiu românesc și al omenirii! Rămas bun, maestre Eugen Doga! Vă voi purta mereu în suflet!”

- Emilian Crețu: „Drum lin. Și în cer este nevoie de genii.”

- Satoshi: „O legendă a muzicii universale.”

- Valentina Naforniță: „Sufletul nostru este îndurerat.”

O moștenire artistică de neprețuit

Eugen Doga a fost unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului XX, autor al peste 200 de coloane sonore pentru filme, balete și lucrări simfonice. Valsul său celebru, inclus în patrimoniul UNESCO, continuă să fie recunoscut ca una dintre capodoperele muzicale ale epocii moderne.

Compozitorul a încetat din viață marți, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică ce va dăinui peste generații.