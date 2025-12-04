Vremea

Valorile termice sunt în creștere în Republica Moldova, cerul rămâne înnorat

Vremea. Sursa foto: Pixabay
Valorile termice din Republica Moldova continuă să fie în creștere și astăzi, pentru a doua zi consecutivă, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de joi se vor încadra între 10 și 13 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi de 6 grade Celsius. Cerul va rămâne acoperit de nori pe tot parcursul zilei, fără șanse de apariție a precipitațiilor semnificative, vântul va sufla moderat.

Temperaturile vor fi în creștere și azi în Republica Moldova

Sunt anunțate câte 10 grade Celsius la Briceni, la Rîbnița și la Ștefan-Vodă, vor fi 11 grade Celsius la Chișinău și la Bălți și 13 grade Celsius la Cahul. Mâine, vremea rămâne închisă, mercurul din termometre va scădea față de ziua de azi, maximele vor fi de 8 - 11 grade Celsius.

Azi, în România, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. În regiunile extracarpatice nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului și pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniță.

Vremea. Sursa foto Pixabay

Ce condiții meteo vor fi în România

În celelalte zone, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe parcursul nopții, local în Banat și izolat în Crișana. La altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va prezenta intensificări în sudul Banatului cu viteze în general de 60…80 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90 km/h, în timp ce în restul țării va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sud, centru și nord-est.

Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video
Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video
Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe
Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 15 grade Celsius, iar cele minime între 0 și 12 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Va fi ceață, local în prima parte a zilei și izolat noaptea, conform ANM.

La ce nivel ajung temperaturile în Capitală

În București, cerul va fi mai mult noros, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10 - 12 grade, iar cea minimă de 5 - 7 grade Celsius. Dimineața se va semnala ceață.

