Mike Hahn, un manager de campanie electorală pe rețelele sociale al echipei Trump, a dezvăluit cenzura brutală într-un mesaj pe Twitter de astăzi.

„Twitter a suspendat TeamTrump pentru că a postat un video în care Joe Biden era făcut mincinos care prăduiește de ani de zile țara noastră, în legătură cu articolul @ny post”, a scris Hahn. El a subliniat că suspendarea survine „cu 19 zile înainte de alegeri”.

Potrivit anunțului Twitter, postat de Hahn, se afirma că mesajul respectiv încalcă regulile platformei față de „postarea de informații private”.

Twitter has suspended ⁦@TeamTrump⁩ for posting a video calling Joe Biden a liar who has been ripping off our country for years, as it relates to the ⁦@nypost⁩ article.

19 days out from the election. pic.twitter.com/Z9FFzridyr

— Mike Hahn (@mikehahn_) October 15, 2020