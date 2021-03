Dozele de vaccin Pfizer şi Sinovac sunt eficiente împotriva variantei de coronavirus din Brazilia.

Potrivit unui studiu de laborator, publicat într-o revistă de specialitate, vaccinul dezvoltat de Pfizer Inc. cu BioNTech SE este capabil să neutralizeze noua variantă a coronavirusului. Aceasta se răspândește cu rapiditate, atât în Brazilia, cât și în afara acestui stat, potrivit studiului publicat de New England Journal of Medicine.

Conform analizelor, sângele recoltat de la oameni care au fost imunizaţi cu acest ser a neutralizat o versiune artificială a noului coronavirus. Acesta conținea aceeaşi mutaţie purtată de proteina spike a variantei P1 a coronavirusului, mult mai contagioasă, descoperită în Brazilia. Studiul a fost realizat de cercetători ai companiilor şi de University of Texas.

Cercetătorii susțin că vaccinul a avut aproape aceleași efecte ca și în cazul versiunii mai puțin contagioase a coronavirusului.

Majoritatea vaccinurilor anti-Covid dezvoltate vizează proteina spike folosită de coronavirus pentru a pătrunde în celula umană.

În urma unor cercetări anterioare, Pfizer a descoperit că vaccinul său neutralizează şi alte variante mai contagioase. Este vorba despre cele identificate în Marea Britanie şi Africa de Sud. Conform cercetătorilor, ultima variantă a virusului, sud-african poate reduce anticorpii produşi de ser.

În acest context, compania farmaceutică intenționează să facă teste și pentru administrarea unei a treia doze de vaccin.

Vaccinurile Pfizer și Sinovac, eficiente împotriva tulpinei din Brazilia

Pe de altă parte, vaccinul dezvoltat de compania chineză Sinovac este eficient împotriva variantei apărute în Brazilia. Informația este prezentată într-un studiu care publică rezultatele preliminare ale unei cercetări realizate în ţara sud-americană.

Acesta indică faptul că vaccinul dezvoltat de Sinovac Biotech Ltd este eficient împotriva variantei P1 conform unei surse citate de Reuters. Sursa nu a oferit mai multe detalii pe această temă.

Şi în acest caz, analiza a fost făcută cu sânge recoltat de la pacienţii vaccinaţi deja.

Coronavac, aşa cum este cunoscut serul Sinovac, este principalul vaccin folosit pentru imunizare în Brazilia.

Datele preliminare ale unui studiu efectuat de Universitatea Oxford indică faptul că vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca este eficace împotriva variantei P1.

