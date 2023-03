Vacanță în Dubai cu 50 de euro. Este mai simplu decât credeai

O faimoasă influenceriță a explicat cum putem să călătorim în Dubai cu doar 50 de euro. Ea a declarat că cecle mai bune oferte sunt de la Wizzair și că se găsesc pe Skyscanner. Aceasta le-a mai recomandat oamenilor să își caute cazare pe vasele de croazieră și să aleagă camere până în 45 de euro.

Aceasta a mai spus că nu merită să vizitați Burj Khalifa, din cauza aglomerației, și că vă luați bilete la Sky View.

Cel mai nou și luxos hotel din Dubai

Cei care vor o vacanță cu adevărat luxoasă, pot să se cazeze la cel mai nou și luxos hotel din Dubai, Atlantis The Royal. La deschidere, Beyonce a susținut un spectacol privat pentru care a fost plătită cu suma de 24 de milioane de dolari. Complexul de lux se află pe Palm Jumeirah, o insulă în formă de copac recunoscută pentru hotelurile, apartamentele și restaurantele sale opulente.

Unul dintre cele mai exclusiviste apartamente din complex va putea fi închiriat cu 100.000 de dolari pentru o singură noapte, dar există și variante mai ieftine. Prețurile încep de la 1.720 de dolari pentru un pachet de două nopți, în perioada 10 – 13 februarie.

În mai multe apartamente din hotel pot fi găsite piscine private cu o priveliște uimitoare. Vila sky pool, de exemplu, oferă vedere la Marea Arabiei sau la Insulele Palmieri. Complexul găzduiește și activități acvatice, cum ar fi scuba diving și yoga subacvatică.

Complexul include 17 restaurante și baruri, inclusiv opt conduse de chefi celebri cum ar fi José Andrés și Nobu Matsuhisa. Are, de asemenea, 90 de piscine, centru de wellness și multe alte facilități. Atlantis The Royal are 795 de camere și 43 de etaje. La acest hotel deja au stat Kendall Jenner, rapperul Jay-Z și alți oameni influenți. Hotelierii au declarat că merită măcar o dată în viață să încerci această experiență și să ieși din zona de confort.