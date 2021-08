Crește imperiul Halep. Simona a mai inaugurat un hotel de lux la mare. Cât costă o noapte de cazare. FOTO

Simona Halep a inaugurat un nou hotel la mare, chiar lângă plaja din Năvodari. Tot în această vară, sportiva a inaugurat hotelul de lux Lotus Studios, la Mamaia, în care a investit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro.

Noul hotel este amplasat în zona centrală, chiar lângă plaja Kazeboo. Hotelul DNH aparţine grupului de firme Halep, condus de fratele ei, Nicolae. Hotelul, cu un design modern şi are deschidere la mare. Este construit din sticlă fumurie (foto) şi are cinci etaje. Camerele, şi ele cu un design modern, costă în plin sezon între 400 şi 470 de lui pe noapte.

Mesajul transmis pe pagina oficială: „Campioana noastră Simona Halep a trecut pragul Hotelului DNH, iar noi am avut parte de o energie fantastică din partea minunatei jucătoare și vă așteptăm cu drag să împărtășim aceeași energie cu voi, oaspeții hotelului, pe durata acestei veri!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a hotelului.

Între afacerile Simonei Halep în turism se numără şi pensiunea Drachenhaus, de patru stele, situată în staţiunea Poiana Braşov, care are 24 de camere. Simona Halep a plătit două milioane de euro pentru pentru stabilimentul din Poiană şi hotelul Drachenhaus din Braşov, aflat în centrul istoric al oraşului.

Cu o avere estimată la 47 de milioane de euro, Simona se află pe poziţia a 5-a în clasamentul celor mai bogate femei din România! Halep se pregătește să debuteze la US Open, turneu de Grand Slam programat în perioada 30 august – 12 septembrie, relatează prosport.ro.

Simona Halep ste vecină cu Mihai Trăistariu

Hotelul DNH să se afle doar la o străduţă distanţă de blocul cu apartamentele lui Mihai Trăistariu. Solistul, care ne-a reprezentat la Eurovison, a reuşit să scape de datoriile la bănci cu banii pe care i-a câştigat în această vară de pe urma închirierii celor şase apartamente pe care le deţine în Năvodari. „Sunt foarte mândru să fiu vecin cu Simona Halep. Am văzut că s-a şi cazat acolo la hotelul ei. Eu am făcut bani frumoşi anul acesta cu cele şase apartamente de la mare. Am câştigat un miliard de lei!”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click.