Cel mai nou hotel de lux din Dubai este gata să primească oaspeți. Cum arată un apartament exclusivist care va costa 100.000 de dolari pe noapte

Atunci, Beyonce a susținut un spectacol privat pentru care a fost plătită cu suma de 24 de milioane de dolari. Complexul de lux se află pe Palm Jumeirah, o insulă în formă de copac recunoscută pentru hotelurile, apartamentele și restaurantele sale opulente.

Un apartament va putea fi închiriat cu 100.000 de dolari

Unul dintre cele mai exclusiviste apartamente din complex va putea fi închiriat cu 100.000 de dolari pentru o singură noapte, însă există și prețuri mai accesibile. Noua clădire este una dintre cele mai opulente din Dubai, fiind construită cu 1,4 miliarde de dolari. Royal este al doilea complex Atlantis din Dubai și a fost construit în 14 ani. Primul, The Palm, a fost deschis în 2008.

Noul hotel de lux va fi deschis tuturor pe 10 februarie. Pentru moment, oaspeții vor putea să închirieze o cameră pentru minimum două nopți, iar prețurile încep de la 1.720 de dolari pentru un pachet de două nopți, în perioada 10 – 13 februarie.

În mai multe apartamente din hotel pot fi găsite piscine private cu o priveliște uimitoare. Vila sky pool, de exemplu, oferă vedere la Marea Arabiei sau la Insulele Palmieri. Complexul găzduiește și activități acvatice, cum ar fi scuba diving și yoga subacvatică.

Complexul include 17 restaurante și baruri, inclusiv opt conduse de chefi celebri cum ar fi José Andrés și Nobu Matsuhisa. Are, de asemenea, 90 de piscine, centru de wellness și multe alte facilități. Atlantis The Royal are 795 de camere și 43 de etaje, , potrivit Insider.

Beyonce a cântat la inaugurarea hotelului din Dubai

Beyoncé a susținut primul ei concert live în mai bine de patru ani la un eveniment privat pentru deschiderea Atlantis The Royal. Concertul, a fost evenimentul de dezvăluire a grandiosului hotel, la care au luat parte 1.500 de invitați, printre care și modelul Kendall Jenner, rapperul Jay-Z și o mulțime de alți oameni influenți și membri ai familiei regale.