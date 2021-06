Săptămâna trecută, Rolls-Royce a dezvăluit cea mai scumpă mașină de lume. Mașină preferată de puternicii lumii, inclusiv Vladimir Putin. Un model Boat Tail, mașină decapotabilă care costă peste 28 de milioane de dolari, cu o incintă extravagantă de găzduire în interiorul mașinii limitată la trei unități. Adică la trei persoane, dintre care unul este șoferul. Nu au menționat numele vreunui dintre cei trei viitori pasageri, dar știri publicate de ziare britanice, printre care și The Telegraph ne dau motive să credem că cuplul din spatele exemplarului inaugural nu este altul decât cel al lui Jay-Z și Beyonce.

La început, poate suna ca o speculație nefondată, dar există de fapt dovezi destul de convingătoare în favoarea acestei teorii. În primul rând, Rolls-Royce a menționat că un compartiment din portbagajul Boat Tail a fost special conceput pentru a găzdui o sticlă de Armand de Brignac răcită exact la șase grade Celsius, deoarece era șampania preferată a clientului. Întâmplător, Jay-Z a vândut o participație de 50% la compania de băuturi la începutul acestui an.

În al doilea rând, mașina ar trebui să evoce drumurile pitorești de pe Coasta de Azur, care se întâmplă să fie un loc pe care cuplul de vedete îl vizitează frecvent și se bucură de picnicuri în aer liber, ceea ce ar explica numărul limitat de persoane care pot călători cu mașina.

Alex Innes, șeful designului caroseriei Rolls-Royce, a făcut aluzie în continuare, spunând: „M-am bucurat de multe întâlniri cu proprietarul și soția lui acasă – au fost minunat de primitori. Le place să servească mâncare în stil mezze. Am vorbit despre sentimentul de confort și măreție care trebuia să facă parte din această mașină. Am testat mașina pe drumuri rutiere cu totul încărcat la bord. am ajuns și la 155 km/h, doar pentru a ne asigura că nu sunt zgomote neplăcute.”

În cele din urmă, Boat Tail este finisat într-o mulțime de nuanțe de albastru diferite în întreaga mașină. O nuanță specifică din interior se numește Blue Ivy, care este, de asemenea, numele fiicei lui Jay-Z și a lui Beyonce, în vârstă de nouă ani. Surse din industria auto au spus de asemenea, că Jay-Z a semnat partea inferioară a motivului Rolls-Royce pe grilă, iar Beyonce a semnat sub insigna din spate și ambele persoane și-au lăsat semnăturile pe blocul motorului.

Rolls-Royce a menționat, de asemenea, că această mașină de super-lux se îndreaptă către un client care tocmai a primit un model Beat Tail din 1932 restaurată, dar nu se știe dacă cuplul este în posesia uneia.