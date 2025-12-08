Sport

UTA - Petrolul Ploiești, 1-0. Victorie în ceasul al 12-lea pentru arădeni

UTA - Petrolul Ploiești, 1-0. Victorie în ceasul al 12-lea pentru arădeniFotbal. Sursa foto: Pixabay
UTA s-a impus, luni, în partida cu Petrolul Ploiești, jucată la Arad, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului intern. Un joc ce a fost decis în ultima secundă de golul marcat de Alin Roman (90+6). Ploieștenii s-au oprit astfel la o serie de 7 meciuri fără eșec. În timp ce gazdele au patru victorii și o înfrângere în ultimele 5 runde.

UTA, victorie cu Petrolul, atunci câmnd nimeni nu mai spera

UTA se află pe locul al 6-lea, ultimul care duce în play-off, cu 28 de puncte, ploieștenii ocupă ce de-a 12-a poziție cu un total de 19 puncte.

AFC UTA Arad - FC Petrolul Ploieşti 1-0 (0-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad A marcat: Alin Roman (90+6). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF.

Cireașa de pe tort

„Când câștigi în ultima secundă e cireașa de pe tort! Mă bucură lucrul acesta. Continuăm munca până la sfârșitul acestui an. E foarte important să menținem ritmul.

Mulți dintre jucătorii trimiși azi pe teren au jucat și în Cupă și au făcut un efort destul de mare. Ar fi trebuit să mutăm în părțile laterale și în atac, dar nu aveam prea multe soluții. De asta am făcut un compromis și nu l-am băgat pe Roman de la început, am schimbat strategia.

(n.r. - Dacă ne uităm în clasament, vedem că UTA a ajuns pe locul 6) Vă uitați dumneavoastră, dar eu nu mă uit! Eu mă uit că am 28 de puncte. E un clasament intermediar, iar punctele mai puțin”, a spus antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, conform Digi Sport.

Nu au ca obiectiv împus calificarea în play-off

Tehnicianul a spus că nu are ca obiectiv calificarea în play-off. „Nu este un obiectiv impus (n.r. să ajungă în play-off). E la latitudinea noastră dacă vom reuși să câștigăm atât de multe puncte, încât să fim acolo.

Nu este un obiectiv pentru noi să fim în play-off!”

