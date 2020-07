Alianța condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș va desemna candidați pentru primăriile sectoarelor 1,2 și 4, iar PNL va stabili candidații la sectoarele 3,5 și 6. În urma negocierilor din ultimele zile, se pare că Dan Barna a reușit să-I convingă pe liberali să le accepte condițiile și să le accepte propunerile de candidați.

Surse din USR susțin că liberalii s-au arătat dispuși să-I susțină pe Radu Mihaiu, la sectorul 2, în locul lui Dan Cristian Popescu. Pe de altă parte, liberalii s-au arătat dispuși să renunțe la candidatul Dan Croitoru de la Sectorul 5 și să-l înlocuiască cu secretarul de stat din Ministerul Justiției Cristian Băcanu.

Președintele USR, Dan Barna a declarat că le-a cerut liberalilor să renunțe la candidații care au avut legături cu PSD și să propună oameni integri. El a precizat că USR nu ar susţine candidatura liberalului Dan Cristian Popescu la Primăria Sectorului 2 și Dan Croitoru la Primăria Sectorului 5.

Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan s-a arătat nemulțumit de negocierile dintre PNL și USR-PLUS pe tema candidaturilor la primăriile de sector, precizând că s-au făcut prea multe concesii. Europarlamentarul a declarat că Ludovic Orban ar trebui să susțină candidatura lui Dan Cristian Popescu la Primăria Sectorului 2.

Negocierile cu PNL au stârnit nemulțumiri în rândul unei părți importante din USR care o suține pe Ana Ciceală ca să candideze la Primăria Sectorului 3 împotriva lui Robert Negoiță.

Săptămâna trecută, Dan Barna și Ana Ciceală au avut un conflict deschis pe această temă, informațiile despre contrele celor doi ajungând în spațiul public. În acest moment, situația pare să se fi calmat, conform declarațiilor făcute de Barna la lansarea candidatului USR pentru Primăria Otopeni.

„Este o relaţie colegială foarte firească şi tocmai am văzut că s-a creat ceva emoţie de vreo două zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3. Este un exemplu foarte clar de disponibilitate şi responsabilitatea pe care USR PLUS le are pentru a face nişte sacrificii, necesare pentru ca Nicuşor Dan să aibă tot sprijinul pe care şi USR PLUS şi PNL şi celelalte partide care vor să scape de Gabriela Firea pot să i-l acorde”, a declarat Dan Barna.