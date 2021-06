USR-PLUS se ridică împotriva ministrului Ioana Mihăilă, susținută tot de membrii partidului. Pe fondul unor neînțelegeri ce au avut loc la Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, mai exact pe tema nefinanțării instituției, o parte din USR-PLUS cere demisia reprezentantului Sănătății.

Institutul de Urologie din Cluj-Napoca s-a aflat sub conducerea directorului Silviu Moga, care și-a dat demisia pe motiv că înaintat mai multe solicitări către ministerul Sănătății, fără a li se da curs. Același lucru este susținut și de către deputatul Emanuel Ungureanu, care cere demisia ministrului susținut de USR-PLUS.

Emanuel Ungureanu este foarte supărat pe Mihăilă

Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu s-a declarat foarte supărat pe ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, pe care o acuză de incompetență. Politicianul spune că Institutului de Urologie din Cluj-Napoca i s-a promis o finanțare suplimentare prin mărirea tarifului pe caz ponderat, din partea Casei Naționale de Asigurări. Lucrul promis nu s-a mai adeverit, motiv pentru care directorul instituției, Silviu Moga, și-a dat demisia în semn de protest.

Conflictul nu se oprește aici, fiindcă deputatul Emanuel Ungureanu a transmis că cere demisia ministrului Ioana Mihăilă, susținând că a înaintat mai multe solicitări în vederea finanțării către minister, timp de trei luni de zile, iar acestora nu li s-a dat curs.

”Sunt foarte supărat pe Ministrul Sănătății și pe doamna ministru Ioana Mihăilă, în mod specific. În ciuda apelurilor repetate pe care le-am făcut la adresa ministerului, în calitate de deputat, conducerea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj a fost mințită constant de Casa Națională de Asigurări, care a promis conducerii instituției o finanțare suplimentară prin mărirea TCP (tarifului pe caz ponderat), lucru care nu s-a mai întâmplat.

„Val de minciuni” în ministerul Sănătății

În plus am solicitat, fără succes, creșterea finanțării prin programul de transplant și introducerea secției ATI a Institutului în programul național AP ATI (Acțiuni prioritare ATI). Am făcut drumuri cu managerului Institutului, dr. Silviu Moga, la Casa Națională de Asigurări, am făcut adrese la Minister, la care nu a răspuns Ministerul timp de trei luni.

Din cauza acestui val de minciuni și angajamente ignorate, managerul Institutului de Transplant dr Silviu Moga și-a dat demisia acum câteva zile”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Ioana Mihăilă, vizită secretă la Cluj-Napoca

În seara zilei de sâmbătă, ministrul Sănătății s-a deplasat la Cluj-Napoca, după ce Silviu Morga și-a dat demisia din funcție.

”Am făcut demersuri și am chemat-o pe doamna ministru la Cluj, dar nu a venit. Sâmbătă seara a sosit și inițial nu a vrut să stea de vorbă cu mine, pentru că nu sunt director. A acceptat să discutăm, alături de alți colegi, dar tot nu s-a promis ceva clar. Noi am preluat foarte multe cazuri de urologie în ultima vreme. Se lucrează cu materiale foarte scumpe și avem nevoie de predictibilitate financiară mai mare. Noi facem intervenții care la privat costă mii de euro”, a declarat Silviu Moga, fostul director al Institutului de Urologie din Cluj-Napoca.

”Practic, a venit degeaba la Cluj, pentru că atunci când i-am atras atenția că lucrurile sunt grave și e nevoie de suport, am fost ignorați. Motiv pentru care am declarat public că îmi retrag sprijinul politic pentru actuala conducere a Ministerului Sănătății”, s-a exprimat Emanuel Ungureanu.

Fiind o instituție medicală de elită, institutul amintit trebuia să primească finanțările promise din partea ministerului. Emanuel Ungureanu consideră nepotrivit felul în care unei unități medicale de prestigiu i se aplica aceleași măsuri ca uneia mai puțin performante.

”Ei tratează cazuri complexe care costă foarte mult. Spitalele mai mici din țară trimit la Cluj cazuri ca ruptură de rinichi, cazuri foarte complexe. Spitalele care trimit la Cluj cazurile ca să se rezolve iau aceleași sume cu spitalul care rezolvă problema. Secțiile de urologie din țară trimit cazurile, dar finanțarea este egală. Noi am promis reforma în sănătate. Tu ca spital mic, dacă nu rezolvi cazurile, ar trebui să primești mai puțin, iar cei care le rezolvă mai mult. Acesta este cazul Institutului clujean”, a spus deputatul USR-PLUS.

Șeful CNAS face umbră pământului degeaba, potrivit lui Ungureanu

Emanuel Ungureanu a adresat o serie de reproșuri și cu privire la șeful CNAS, Adrian Gheorghe, despre care spune că, de la momentul preluării conducerii instituției, nu s-a prea implicat în activitățile necesare.

„De când a venit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate domnul acesta Gheorghe (Adrian Gheorghe), de la Londra, nu s-a făcut nimic. Trebuie să se înțeleagă că dacă ești o haltă de tren medicală, care numai trimiți cazurile grave la alții, ar trebui să primești bani mai puțini. Eu am fost la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu managerul Moga și am cerut criterii de performanță”, s-a exprimat Ungureanu.

Ungureanu nu a depus nicio solicitare de demitere a ministrului Mihăilă

Politicianul a mai transmis că nu-i va ierta pe membrii USR-PLUS pentru neperformanțele lor, chiar dacă îi sunt colegi de partid. „Dacă am fost vocal cu PSD, sunt de 10 ori mai exigent cu ai mei. Eu așa fac politică, nu mă prefac că nu îi văd. Vreau să văd performanță în curtea mea. Să vină alt coleg din USR să fie ministru, spre exemplu dl. dr. Adrian Wiener, medic în Arad, care să vină la minister și să înlocuiască actuala conducere incompetentă. Lumea vrea performanță și de șase luni nu avem”, a mai spus Emanuel Ungureanu, potrivit capital.ro.

Pe de altă parte, Biroul Național al USR a declarat, pentru Evenimentul Zilei, prin vocea vicepreședintelui Iulian Bulai, că formațiunea politică nu a primit nicio solicitare pentru demiterea ministrului Ioana Mihăilă din partea deputatului Emanuel Ungureanu.

„Iau act de ceea ce spuneți, dar nu am cunoștință de această situație. Vă mulțumesc pentru informare. Nu am primit nicio solicitare pe adresa Biroului Național cu privire la cele menționate”, a transmis vicepreședintele Biroului Național al USR.