USR PLUS confirmă discuțiile cu PSD. Moșteanu: Florin Cîțu are zilele numărate

Moșteanu a transmis că în rândul USR PLUS există o frustrare imensă din cauza faptului că PNL nu și-a onorat promisiunile. ”Este inadmisibil modul în care a fost încălcat protocolul de guvenare. Vrem să vedem dacă dânsul are maturitatea necesară.

Din punctul nostru de vedere, domnul Cîţu trece peste orice normă, cutumă și lege zilele astea. Trece peste acordul de coaliţie pentru a aduce acest Program Anghel Saligny, de care doar dânsul are nevoie urgentă. Nu este absolut nicio urgenţă. Vrem investiţii, vrem un program de investiţii, însă vrem să nu mai repetăm greşelile trecutului.

Vrem transparenţă, am trimis o serie de propuneri. Dânsul însă se grăbeşte pentru că are nevoie să-şi cumpere voturile la congres. Din punctul nostru de vedere, este inadmisibil, nu vrem să aruncăm niciun leu pe fereastră din banii românilor în anii care urmează Este inadmisibil. Este urgența lui Cîțu. Din punctul de vedere al niciunui român responsabil, PNIAS nu este o urgență.

USR PLUS simte că Florin Cîțu are intenții ascunse

Da, dânsul (premierul Florin Cîţu – n.r.) vrea să includă în rectificarea bugetară ca să poată să le spună primarilor: gata, liber, trimiteţi proiecte că le aprob eu pe repede înainte până la congres. Nu este o urgenţă (…). Trebuie mai întâi să avem un program solid, cu cap şi coadă, şi după aia discutăm. Asta trebuia să fie atitudinea unui lider adevărat, nu șantajul din aceste zile, în care el l-a demis pe Stelian Ion pentru că nu i-a dat aviz.

Din punctul meu de vedere, zilele lui Florin Cîțu la Palatul Victoria sunt numărate în aceste zile. Cu siguranță se vor strange semnăturile necesare în moțiunea de cenzură. Auzim de la PSD că vor să-l dea jos pe Cîțu. Vrem să vedem dacă chiar asta vor sau sunt alte comenzi. Au fost discuții informale cu PSD. Cel care a făcut ce nu trebuia făcut și care a dovedit că nu e pregătit pentru poziția pe care o ocupă este Cîțu.

Președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să joace un rol activ în aceste zile pentru mediere și găsirea unui echilibru. Oamenii spun și se aude în spațiul public că președintele Iohannis și Florin Cîțu sunt foarte apropiați, dar eu n-am de unde să știu asta.

USR PLUS negociază natural cu PSD

(n.r. – a răspuns acuzațiilor lansate de Florin Cîțu despre negocierile dintre USR PLUS și PSD) Răul cel mai mare este să rămână Florin Cîțu, care încă o dată a dovedit că nu știe ce să facă având puterea dată de Parlament.

Au fost discuții cu cei de la AUR. Sunt foarte multe lucruri care ne despart, dar în acest moment avem același interes: să plece Florin Cîțu. Asta se va întâmpla. Fiecare are agenda politică proprie. Și noi, și cei de la AUR vrem alegeri în două tururi. Și cei de la PNL vor asta, dar n-au reușit să facă prea multe de frică să nu-și supere primarii.

Am văzut numai intoxicări în aceste zile. Noi nu schimbăm ministere. Nu am venit în această guvernare pentru a ne agăța cu disperare de aceste scaune, așa cum face domnul Cîțu. Am dat și un exemplu (n.r. – pentru un liberal care ar putea fi noul premier), domnul Ilie Bolojan.

Cu siguranță, cei din PNL mai au și alte variante. Este dreptul dânșilor să propună premierul”, a declarat Ionuț Moșteanu în cadrul unei conferințe de presă.