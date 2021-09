Primele declarații ale lui Florin Cîțu după BPN: Demisia înseamnă ca PNL să-și dea jos propriul guvern

Update: ”În ședința BPN am vorbit despre prioritățile legislative și am prezentat toate detaliile, pentru a elimina orice dubiu. Ce spune Programul Național de Investiții Anghel Saligny… De la pagina 97: extinderea rețelei de apă și canal. Oricine spune că obiectivele din PNNR nu sunt în programul de guvernare minte sau n-a citit programul.

Azi vom da cât mai rapid OUG pentru compensarea facturilor românilor în această iarnă. Mai este și campania de vaccinare. Suntem deja în valul 4. Sunt centre de vaccinare unde nu s-a mai plătit de câteva luni și este nevoie de toată lumea.

(n.r. – s-a referit la anunțul USR PLUS, ai cărui reprezentanți au precizat că miniștrii săi nu vor fi prezenți în ședința de guvern în care va fi adoptat Programul Anghel Saligny) Cine nu vine în ședința de guvern înseamnă că nu susține aceste programe.

La ora 16:00 va fi adoptat Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Dezvoltarea României este o prioritate pentru această coaliție. Ședința de guvern merge mai departe chiar dacă miniștrii USR PLUS nu se prezintă. Cred că în România mai avem onoare. Și dacă toți am ieșit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea, care și-a dat jos propriul guvern…

Niciodată, în PNL nu vom face un compromis cu PSD. Niciodată nu vom fi lângă ei. Cine este lângă ei este cu Dragnea și este cu Ciolacu.

(n.r. – reacție după ce USR PLUS a transmis că Programul Anghel Saligny nu reprezenta nicio urgență) După 30 de ani în care n-am avut apă și canalizare, eu zic că totuși este o urgență. Dacă mă uit azi și văd negocierile pe care USR PLUS le are cu PSD, poate am niște răspunsuri.

(n.r. – a fost rugat să comentze ce ar putea sa le mai ofere celor de la USR PLUS în negocieri) USR PLUS are Ministerul Justiției, trebuie să nominalizeze o persoană. Eu nu cred că cine vine în România la negocieri poate să aducă la masă extremiști sau socialiști. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român.

Sunt foarte sigur că voi rămâne premier. Să vedem cine susține moțiunea. Dacă este susținută de noua coaliție USR PLUS, PSD, AUR… Mergem la coaliție cu mandat pentru a menține această coaliție.

În acest moment, PNL dorește ca această coaliție să funcționeze. Este singura care poate implementa PNRR, Programul Anghel Saligny și fondurile europene.

Vom menține această coaliție. PNL nu-și va da niciodată jos un guvern. Noi, PNL, niciodată nu vom da jos propriul guvern. Demisia asta înseamnă, să-ți dai jos propriul guvern.

Am discutat cu președintele, bineînțeles. (n.r. – a râs când a fost întrebat ce a discutat cu Klaus Iohannis). Le-am spus celor doi lideri USR PLUS că nu e normal, nici legal să șantajeze un premier. Nu mă șantajați cu așa ceva (n.r. – cu moțiunea de cenzură)”, a spus Florin Cîțu la finalul BPN al PNL.

Știrea inițială: Liberalii țin cu dinții de Florin Cîțu. Biroul Permanent Național al PNL își reafirmă susținerea fermă pentru exercitarea în continuare de către Florin Cîțu a funcției de premier al Guvernului României. În cadrul ședinței de vineri a PNL, principalul partid de guvernământ, politicienii au votat, pentru a doua oară, susținerea lui Florin Cîțu la șefia Guvernului. Votul a fost oferit în unanimitate.

PNL votează a doua oară, în unanimitate, pentru Florin Cîțu

Joi, 2 septembrie, în cadrul ședinței din Biroul Național al PNL au fost prezenți peste 30% din membrii BPN. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a anunțat atunci adoptarea unei rezoluții de susținere a premierului Florin Cîțu. La ședință au participat peste 70% dintre membrii BPN și s-a votat în unanimitate susținerea lui Florin Cîțu ca prim-ministru.

„Reușitele României – de la creșterea economică record la fondurile mai mari ca niciodată alocate pentru investiții – vorbesc despre buna guvernare a cabinetului condus de către premierul Florin Cîțu. Este important nu doar să continuăm în aceeași manieră, ba chiar să transformăm procesele de transformare a României generând, astfel, progrese ireversibile care să se vadă direct în confortul vieții de zi cu zi a românilor”, arată un fragment al rezoluției adoptate, joi, de PNL.

Vineri, într-o nouă ședință a partidului, liberalii au votat din nou, în unanimitate, pentru susținerea lui Florin Cîțu în funcția de prim-ministru al României.

