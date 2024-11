Politica Cum a orchestrat Florian Coldea alegerile: Am fost martor







„În 2009, am fost martor la modul în care Florian Coldea a orchestrat alegerile”, spune Maria Stavrositu. Fosta deputată PDL dezvăluie mecanismul manipulării în cazul lui Călin Georgescu.

Coldea, în spatele alegerilor din 2009

Fostul deputat PDL declară că știe modalitatea prin care s-a generat valul de ură împotriva lui Mircea Geoană la alegerile din 2009.

„În 2009, am fost martor la modul în care Florian Coldea (mai tarziu am realizat cine era orchestratorul, cand am aflat de sufrageria lui Oprea) a orchestrat alegerile pentru a genera un val de ură împotriva lui Mircea Geoană. O persoană apropiată de Coldea, aflată în conducerea PDL, propunea trimiterea unor oameni în stradă – persoane care să nu fie asociate vizibil cu partidul, dar care să organizeze proteste aparent spontane împotriva PSD”, declară fostul deputat.

Orchestrațiile lui Coldea s-au făcut atât în București cât și la Constanța

Folosirea balconului din Piața Universității la o manifestatie politică a PSD era gândită pentru a provoca o reacție publică negativă împotriva lui Mircea Geoană.

„La Constanța, operațiune a fost coordonată de Claudiu Palaz”, a afirmat într-o postare pe Facebook o fostă deputată PDL Maria Stavrositu.

Cozi artificiale la cozile de la secțiile de vot din diaspora

Fostul deputat PDL afirmă că „mai tarziu, am văzut și cum s-a desfășurat această strategie în diaspora, unde s-au creat artificial acele cozi imense la secțiile de votare. Pe anumite filiere, tot de partid, erau trimiși oameni care să stea la coadă în mod repetat, ajungeau în față, reveneau la capătul rândului, astfel încât cozile să pară interminabile”.

„Această situație provoca frustrare printre votanții obișnuiți, veniți de la sute de kilometri să-și exercite dreptul de vot și genera un val de indignare. Zeci de imagini difuzate pe televiziuni și telefoane de la alegători revoltați alimentau demonizarea lui Ponta, creind valul de ura care sa te faca sa voteziimpotriva lui Ponta, fara sa evaluezi daca Iohanis este o optiune viabila”, mai afirmă fostul membru PDL.

Viorica Dăncilă, denigrată sistematic de mass media

Acesta susține că la alegerile Iohannis-Dăncilă, strategia aplicată a fost mai simplă.

Dăncilă a fost propulsată ca principal contracandidat, cu ajutorul lui Dragnea. calomnierea ei a fost intens susținută de influenceri și de „actorii de serviciu” din mass media.

Cu toate că nu era mai nepregătită decât multe alte figuri politice, cum ar fi Elena Lasconi, la Viorica Dăncilă s-a aplicat un tratament extrem de dur.

„Iohannis, deși slab pregătit dovedit si neperformant in primul mandat, a fost transformat în singura opțiune aparent acceptabilă. În realitate, Iohannis s-a dovedit doar un beneficiar de sinecuri, un călător de lux, în timp ce deciziile importante au rămas în mâinile acelorași „băieți” care l-au propulsat”, a mai afirmat Maria Stavrositu.

Oamenii lui Coldea își extind din nou influența

Fostul deputat PDL afirmă că „aceiași oameni își extind acum influența, printr-un nou plan, folosind figuri noi USR-iste pentru a-și asigura continuitatea încă unul sau două mandate.

Nu voi relua toate exemplele în care am observat astfel de jocuri de culise orchestrate de structurile de tip intelligence, de la Roșia Montană, la tragedia de la Colectiv sau cazul Arafat. De fiecare dată când cineva le stătea în cale, găseau figuri bine intenționate pe care să le manipuleze pentru a ataca persoana respectivă”.