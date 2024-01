USR mai primește o lovitură. După demisia Elenei Lasconi, un alt membru părăsește barca

USR rămâne fără europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Demnitarul a anunțat astăzi 26 ianuarie că în viitoarele alegeri pentru Parlamentul European va candida ca independent. În cazul în care mișcarea îi reușește, Ștefănuță va fi al doilea politician român, după actorul Mircea Diaconu, care obține un scaun în forul legislativ european fără a avea apartenență politică.

USR mai pierde un membru

În locul adeziunii USR, eurodeputatul Nicu Ștefănuță va colabora cu două formațiuni politice ACUM și SENS. În conferința de presă Ștefănuță a declarat că în campania electorală îi vor sta alături organizații studențești și membrii ai societății civile.

„Vreau să îmi anunţ candidatura la Parlamentul European ca independent, dar nu singur. Independent, dar nu singur. Înseamnă că am încercat şi continui să construiesc o mişcare verde progresistă. Cu politici moderne europene, aşa cum sunt eu. Am alături de mine două mici partide, se numesc ACUM şi SENS, care sunt în această coaliţie.

Am organizaţii din societatea civilă, organizaţii studenţeşti, lucrez cu tineri. Deci nu sunt singur. Sunt bucuros că am şi familia verde europeană, care susţine acest proiect de dezvoltare în România. Credem cu toţii că România are nevoie de un partid şi de o mişcare cu adevărat. Dar cu adevărat, nu doar în nume, nu doar o faţetă”, a explicat Nicu Ştefănuţă, într-o conferinţă de presă

Îi trebuie 100.000 de semnături și 300.000 de voturi

Pentru a urma exemplul lui Mircea Diaconu, Nicu Ștefănuță are nevoie de 100. 000 de semnături și de 300.000 de voturi. Fost membru USR, eurodeputatul a mai declarat că imaginea independentului funcționează mai bine la alegerile europarlamentare. În acest sens, i-a dat ca exemplu pe Laszlo Tokes, Elena Băsescu și Mircea Diaconu.

Nicu Ştefănuţă a precizat că trebuie să strângă 100.000 de semnături ca să îşi poată depune candidatura ca independent şi ar avea nevoie de 300.000 de voturi ca să obţină un nou mandat de europarlamentar. Trebuie menționat că Laszlo Tokes a rămas în mentalul colectiv al societății ca un membru marcant al Revoluției din Decembrie. În ceea ce o privește pe Elena Băsescu, aceasta s-a remarcat prin numele pe care-l poartă, iar Mircea Diaconu este un actor apreciat de publicul român.

USR a pierdut-o recent și pe Elena Lasconi

De asemenea, eurodeputatul Ștefănuță și-a motivat decizia de a renunța la USR invocând un sondaj de opinie din 2023 care a indicat că aproximativ 30% din electoratul român ar fi dispuși să voteze un candidat independent la europarlamentare. O situație care explică în general nemulțumirea votanților față de partide.

La conferința de presă a demnitarului european au fost invitați Thomas Waitz și Alexandra Geese copreședintele respectiv vicepreședintele Verzilor Europeni, ambii membri în Parlamentul European. La finalul anului trecut, înainte să anunțe separarea de USR, Ștefănuță a fost ales și numit în funcția de vicepreședinte al Verzilor din PE. Astfel, demnitarul român a devenit primul europarlamentar din Europa de Est numit în funcția respectivă, potrivit