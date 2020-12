Nu este clar cine a lansat gluma care a încins spiritele la întâlnirea informală pe care liderii PNL au avut-o marţi seara, la sediul central al partidului. Conform surselor digi24.ro, liderii USR PLUS şi ai UDMR au respins varianta căreia şi-ar fi dat acordul revenirii lui Orban la Palatul Victoria.

„A fost doar o glumă, la un moment dat”, au susținut pentru Digi24 sursele din USR PLUS care au participat la negocieri pentru formarea noului guvern. Pentru cei care nu sunt la curent cu ultimele mişcări de pe scena politică, amintim că Ludovic Orban a încercat să își convingă colegii că are susţinerea celor USR PLUS şi UDMR pentru recuperarea funcţiei de prim-ministru.

Sighiartău şi Turcan vs. Orban

La şedința restrânsă la care au mai participat liderii liberali Robert Sighiartău, Rareș Bogdan, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Alina Gorghiu, Ionel Dancă și Florin Cîțu, Orban a avut parte de surprize. Câteva mesaje apăsate lansate de Sighiartău şi Turcan l-au făcut să renunţe la ideea forţării retragerii lui Cîţu.

La 12 martie 2020, când era premierul desemnat, ministrul Finanţelor s-a mai retras o dată de pe culoarul spre Palatul Victoria, chiar înainte de votul de învestitură din Parlament. Atunci a profitat Orban, care a sperat că va reuşi cumva să-l facă pe Cîţu să renunţe şi a doua oară.

De această dată, Cîţu a simţit că are susţinerea colegilor şi a subliniat că nu renunță la nominalizare decât dacă este retras prin votul Biroului Politic Național. Un moment elocvent pentru acest subiect a fost şi intervenţia lui Sighiartău, care i-a reproşat lui Orban că a negociat cu celelalte partide fără să se consulte cu ei.

Orban, Cîţu, Sighiartău, Turcan şi „bătaia de joc”

În plus, secretarul general al PNL i-a spus preşedintelui formaţiunii că o retragere a lui Florin Cîțu este o „bătaie de joc”. În acelaşi context, Raluca Turcan i-a cerut lui Ludovic Orban un acord scris din care să reiasă că USR PLUS și UDMR îl susțin pentru funcția de premier.

Pentru a linişti spiritele, Orban a susținut că la discuțiile de la finalul săptămânii, liderii USR PLUS ar fi fost de acord cu varianta ca el să fie șeful Guvernului României. Replica USR a venit tăios: singurele variante de premier discutate înainte de consultări au fost Cîțu și Cioloș.

Ceva, ceva a fost, totuşi, chiar şi o glumă… Dinspre USR a „transpirat” informaţia că „la un moment dat s-a glumit” pe seama nominalizării lui Orban pentru funcția de premier. Toate aceste semnale par să indice faptul că fostul premier nu prea mai este pe placul multora în acest final de an.

Orban nu renunţă şi invocă legimitatea

Ajuns în faţa jurnaliştilor, Ludovic Orban a transmis miercuri dimineață că nu a rămas fără muniţie politică şi că are legitimitate pentru a fi premier, având în vedere că este președintele partidului care a obținut cel mai mare scor la alegeri dintre cele care ar urma să formeze majoritatea.

După declaraţia celui care la 7 decembrie, la un an şi o lună de la învestirea în funcţie, şi-a prezentat demisia în urma semnalelor primite de la Klaus Iohannis, liderii USR PLUS începuseră discuţiile despre varianta Orban-premier. Mai departe, joi sau vineri, liderii PNL, USR PLUS şi UDMR ar urma să reia dialogul pentru formarea noului guvern.

