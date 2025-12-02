International

Unul dintre fiii traficantului de droguri Joaquin „El Chapo” Guzman a pledat vinovat

Unul dintre fiii traficantului de droguri Joaquin „El Chapo" Guzman a pledat vinovat
Joaquin Guzman Lopez, fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, a ajuns la un acord cu justiția americană prin care a pledat vinovat, la o audiere desfășurată la Chicago, pentru trafic de droguri și participare la activități criminale, potrivit AFP.

Joaquin Guzman Lopez riscă minim zece ani de închisoare

În baza acestui acord în care a pledat vinovat, document pe care AFP anunță că l-a consultat, Joaquin Guzman Lopez riscă cel puțin zece ani de închisoare pentru un cap de acuzare legat de implicarea sa într-o activitate criminală.

În privinţa traficului de droguri, pentru care riscă închisoarea pe viață, procurorii au acceptat ca judecătorul să stabilească o pedeapsă mai mică, în funcție de nivelul cooperării sale cu justiția.

În schimb, acesta se angajează „să coopereze deplin şi în întregime în orice dosar va fi solicitat” de justiția americană, oferind informații și mărturii „complete și veridice”.

Joaquin „El Chapo” Guzman își ispășește pedeapsa pe viață într-o închisoare americană

Unul dintre frații săi, Ovidio Guzman, a pledat vinovat în iulie pentru fapte similare. Cei doi, alături de alți doi frați care sunt încă fugari, sunt acuzați că au preluat activitățile tatălui lor, Joaquin „El Chapo” Guzman, fostul lider al Cartelului Sinaloa.

În prezent, Joaquin „El Chapo” Guzman, în vârstă de 68 de ani, își ispășește pedeapsa pe viață într-o închisoare americană de maximă securitate din Colorado.

Joaquin Guzman Lopez, arestat anul trecut

Joaquin Guzman Lopez, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în iulie 2024, când a ajuns în Texas cu un avion privat de mici dimensiuni, alături de Ismael „Mayo” Zambada, fondatorul Cartelului Sinaloa.

Ismael „Mayo” Zambada a susținut că a fost indus în eroare în privința destinației și că Joaquin Guzman Lopez l-a răpit pentru a-l preda, împotriva voinței sale, autorităților americane. El a pledat, la rândul său, vinovat, evitând astfel un proces și pedeapsa cu moartea, pe care autoritățile americane au decis în final să nu o mai solicite.

În urma acestor arestări, confruntările dintre cele două facțiuni ale cartelului – gruparea fraților Guzman și cea condusă de Zambada – s-au intensificat, iar aproximativ 1.200 de persoane au murit, iar alte aproape 1.400 de persoane au fost date dispărute în Mexic, potrivit autorităților.

